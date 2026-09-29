Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.
TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.
TPO - Trong lúc tuần tra trên đường phố, hai cán bộ CSGT TP. Huế đã kịp thời hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, góp phần bảo vệ tính mạng người bệnh.
TPO - Sáng 29/9, hàng chục công nhân Công ty TNHH TM May Thăng Long ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương mà họ cho biết đã bị chậm hai tháng. Phóng viên liên hệ giám đốc doanh nghiệp nhưng chưa nhận được phản hồi.
TPO - Năm 18 tuổi, Đinh Văn Kiên bắn rơi máy bay F-4. Một năm sau, người lính trẻ hy sinh ở Đồi Dù, Quảng Trị, khi trong tay vẫn còn một viên đạn B40. Hơn nửa thế kỷ sau, tên anh được gọi lên trong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
TPO - Cò giả cắm giữa ruộng, lưới tàng hình giăng trên bãi đất trống, bẫy keo đặt ở nơi chim tìm đến kiếm ăn… giăng mắc như một ma trận trên những cánh đồng Quảng Trị mùa chim di cư. Để bảo vệ chim trời, công an nhiều xã ở Quảng Trị, phối hợp với kiểm lâm liên tiếp ra đồng tháo bẫy, cứu chim hoang dã và xử lý người vi phạm.
TPO - Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Hải Phòng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan các gói thầu của Công ty Việt Mỹ cho cơ quan chức năng.
TPO - Trận mưa gần 400 mm, lớn nhất trong 41 năm, khiến đô thị Vinh (Nghệ An) ngập sâu, đặt lại bài toán ngầm hóa kênh Bắc để mở rộng đường Nguyễn Sỹ Sách.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, làm rõ nội dung thông tin Báo Tiền Phong phản ánh “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”, xảy ra trên địa bàn xã Sró.
TPO - Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả quy mô lớn, phóng viên Báo Tiền Phong khảo sát tại nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tiếp nhận câu trả lời “hết hàng”. Việc nguồn hàng thay đổi đúng thời điểm vụ án được công bố đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra, truy xuất sản phẩm đang lưu thông.
TPO - Tại Nghệ An, nhiều gia đình đang tự tay tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản, nhường đất để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Phía sau những căn nhà được tháo dỡ là sự đồng thuận của người dân và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng.
TPO - Trong cái se lạnh của buổi sớm vùng cao, tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút. Những em nhỏ từng mất cha, mất mẹ; có em bị bỏ rơi, có em thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình, nhanh chóng xếp hàng tập thể dục, luyện võ. Ở “Ngôi nhà chung” của Công an tỉnh Sơn La, 30 em đang được chăm sóc, học tập và rèn luyện vươn lên.
TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.
TPO - Được đầu tư hơn 140 tỷ đồng và đưa vào hoạt động từ năm 2019, chợ đầu mối Bình Hương (Hà Tĩnh) hiện vẫn còn gần 100 ki-ốt chưa có người thuê, nhiều khu vực kinh doanh thưa thớt.
TPO - Sau phản ánh của Tiền Phong, khoảng 20 vị trí thấm, dột tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định đã cơ bản được xử lý. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cùng các nhà thầu tiếp tục khắc phục những tồn tại còn lại, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2026.
TPO - "Đây là sự tiếp sức quý báu giúp Phong cũng như gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin cám ơn những bạn đọc của Báo Tiền Phong đã đồng cảm, sẻ chia với Phong và gia đình", bà Lê Thị Thu, mẹ Phong xúc động.
TPO - Sau việc Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ bị chuyển thành công ty TNHH một thành viên Phù Sa Đỏ, tòa án đã tuyên hành vi cấp giấy đăng ký thay đổi của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị) là trái pháp luật và hủy giấy này.