Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Dù sống ở miền núi, nhiều hộ dân xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn phải nhiều lần chạy lũ vào mỗi mùa mưa. Có ngôi nhà chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa đầy 2m, phía sau là vách đất dựng đứng do sạt lở. Người dân nhiều năm kiến nghị xây kè, bố trí tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.