Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trường Giang chính thức dừng sóng

Trạch Dương

TPO - Trường Giang không xuất hiện trong tập 103 của 2 ngày 1 đêm. Đây là tập đầu tiên chương trình lên sóng với đội hình năm thành viên, sau khi nam MC thông báo dừng tham gia đợt ghi hình mới.

Ngày 29/9, đại diện truyền thông 2 ngày 1 đêm xác nhận với PV Tiền Phong thông tin Trường Giang không xuất hiện trong tập 103, dự kiến phát sóng cuối tuần này. Chương trình tiếp tục hành trình với năm thành viên gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai.

Thông tin được xác nhận sau khi có trailer tập 103. Năm thành viên có mặt tại Đồng Tháp và tham gia các thử thách cùng hai khách mời. Danh tính khách mời chưa được tiết lộ. Trường Giang hoàn toàn vắng mặt trong các phân cảnh.

Lần đầu thiếu Trường Giang sau hơn 100 tập

Tập 103 đánh dấu lần đầu chặng của 2 ngày 1 đêm không có Trường Giang sau 4 năm. Nam MC giữ vai trò dẫn dắt và kết nối các thành viên xuyên suốt năm mùa.

Trong trailer, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai tiếp tục thực hiện các trò chơi vận động. Đội hình năm người đón hai khách mời tại Đồng Tháp. Cách chương trình phân chia vai trò dẫn dắt khi thiếu Trường Giang chưa được thể hiện rõ trong đoạn giới thiệu.

Việc Trường Giang dừng xuất hiện từ tập 103 phù hợp với tiến độ ghi hình của chương trình. Tập 101 và 102 được thực hiện trước khi nam nghệ sĩ thông báo xin vắng mặt, vì vậy hình ảnh của anh vẫn được phát sóng bình thường trong hai tuần qua.

82529236523308108376612659000648856170012343npng-120126-1790661597557.jpg
Trường Giang và các thành viên trong tập phát sóng 102.

Ở tập 101, Trường Giang cùng năm thành viên còn lại đón cột mốc hơn 100 tập, kỷ niệm bốn năm chương trình lên sóng. Dàn cast vận hành tour đầu tiên theo mô hình “Công ty du lịch 2 ngày 1 đêm”, với sự tham gia của Võ Tấn Phát, Song Luân và Hữu Đằng.

Sang tập 102, Trường Giang tiếp tục đồng hành với đội hình quen thuộc. Đây vẫn là phần nội dung thuộc chặng được ghi hình trước thời điểm anh thông báo tạm dừng.

Trước khi trailer tập 103 xuất hiện, Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh hậu trường có năm thành viên ghi hình tại miền Tây. Trường Giang không xuất hiện trong loạt ảnh. Khán giả dự đoán đây là chặng đầu tiên được thực hiện sau khi nam MC rời đội hình.

Nhà sản xuất hiện chưa thông báo người thay thế Trường Giang hoặc thời điểm anh có thể trở lại. Hai khách mời trong tập 103 cũng chưa được giới thiệu, chưa thể xác định chương trình có bổ sung nhân sự đảm nhận vai trò dẫn dắt hay không.

Làn sóng tranh luận khiến Trường Giang dừng show

Ngày 16/9, giữa lúc 2 ngày 1 đêm chuẩn bị phát tập 101 kỷ niệm bốn năm lên sóng, Trường Giang thông báo xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo. Nam nghệ sĩ cho biết anh đã trao đổi với ê-kíp và muốn dành thời gian “lắng lại, nhìn lại mình và học hỏi thêm”.

Quyết định được đưa ra sau khi Trường Giang trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều video, phát ngôn và tình huống trong các chương trình cũ có sự tham gia của nam nghệ sĩ được chia sẻ trở lại.

truong-giang-83.jpg
6e9932ab-4f59-4b6d-9d15-2b87a71facd1.png
Trường Giang thông báo rời show sau tranh cãi bị đào lại quá khứ.

Tranh luận tập trung vào cách Trường Giang tương tác với đồng nghiệp nữ, chen lời khách mời và xử lý một số tình huống trên sóng truyền hình. Những nội dung xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau được tổng hợp, lan truyền với tốc độ lớn, khiến hình ảnh Trường Giang chịu ảnh hưởng.

Trước đó Trường Giang đăng video xin lỗi, thừa nhận từng có lúc “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”. Anh xin lỗi những người từng bị tổn thương và khán giả đã ủng hộ mình trong nhiều năm.

Lời xin lỗi không khép lại tranh luận. Từ đó, Trường Giang hạn chế xuất hiện trước công chúng và chưa có thêm chia sẻ về kế hoạch trở lại. Chương trình cũng chưa xác nhận đây là quyết định tạm thời hay thay đổi nhân sự lâu dài.

#Trường Giang dừng sóng #Trường Giang rời 2 Ngày 1 Đêm #2 Ngày 1 Đêm tập 103 #đội hình 2 Ngày 1 Đêm #Trường Giang vắng mặt

Cùng chuyên mục

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.

Cơn ác mộng sập bẫy đường dây buôn người

Cơn ác mộng sập bẫy đường dây buôn người

TPO - Từ cuộc tìm em gái sập bẫy tuyển dụng, Ny (Steven Nguyễn) bước vào khu trại buôn người và bị cuốn vào cuộc vượt thoát của hàng trăm nạn nhân. Những màn đánh đấm cùng đại cảnh đông người giúp phim giữ khán giả đến phút cuối, dù câu chuyện chưa theo kịp tham vọng dàn dựng.

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

TPO - Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền.

Mệt mỏi phim dùng cảnh nóng làm 'mồi câu'

Mệt mỏi phim dùng cảnh nóng làm 'mồi câu'

TPO - Loạt phim thần tượng Trung Quốc gây chú ý khi liên tục dùng cảnh hôn, thân mật để quảng bá, nhưng khán giả ngày càng khó bị chinh phục chỉ bằng “mồi câu” này.

19 bản nhạc bị gỡ của MCK sống lại

19 bản nhạc bị gỡ của MCK sống lại

TPO - MCK gọt bỏ ca từ nhạy cảm bằng cách viết lời mới hoặc bóp méo âm thanh bằng hiệu ứng mixing, trước khi phát hành trở lại 19 ca khúc bị gỡ. Tuy nhiên, một số bản rap như "Xa xôi" vẫn chứa ngôn từ dễ gây tranh cãi.

Hà Anh gặp sự cố ở Bangkok

Hà Anh gặp sự cố ở Bangkok

TPO - Người mẫu Hà Anh chật vật rời khỏi Bangkok, Thái Lan vì cảnh ngập lụt sau khi tới đây làm giám khảo chung kết Mister International 2026 tối 26/9. Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt chương trình giải trí, sự kiện âm nhạc và hoạt động nghệ thuật phải hoãn hoặc thay đổi lịch.

Trần Ngọc Vàng xin lỗi, em gái Trấn Thành bị nhắc tên

Trần Ngọc Vàng xin lỗi, em gái Trấn Thành bị nhắc tên

TPO - Trần Ngọc Vàng xin lỗi khi những phát ngôn trong các cuộc phỏng vấn cũ được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Nam diễn viên thừa nhận cách hành xử của mình thiếu tinh tế, có thể khiến người khác khó xử, thậm chí tổn thương.

Nghệ sĩ quốc tế đổ bộ Dinh Độc Lập, Hồ Gươm

Nghệ sĩ quốc tế đổ bộ Dinh Độc Lập, Hồ Gươm

TPO - Argy, Adam Beyer, Tiffany Young và BigBang lần lượt có lịch biểu diễn tại Việt Nam trong tháng 10. Mở đầu là chương trình nhạc điện tử NeWorld diễn ra tại Dinh Độc Lập, TPHCM với quy mô dự kiến khoảng 4.000 khán giả.

Bên trong xưởng phim AI ở Hà Nội: Kế toán, thợ điện, sinh viên mới ra trường 'đẻ' cả trăm tập phim mỗi ngày

TPO - Một xưởng phim AI mới hoạt động tại Hà Nội chỉ có 11 nhân sự, trong đó nhiều người không học chuyên ngành điện ảnh. Với các công cụ AI, họ có thể tham gia sản xuất hàng trăm tập phim mỗi ngày. Thời gian hoàn thành mỗi tập chỉ tính bằng phút, chi phí từ 18.000 đến 360.000 đồng.

Emoura Phạm nhắc tên Thùy Tiên

Thùy Tiên được nhắc tên

TPO - Trong phần thi Grand Live Talk tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 đang diễn ra ở Thái Lan, đại diện Việt Nam - Emoura Phạm - chia sẻ cô biết đến và yêu thích cuộc thi Miss Grand International nhờ thành tích của Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Đốt tiền xem phim một phút

Đốt tiền xem phim một phút

TPO - AI đang kéo giảm nhân lực, thời gian và chi phí sản xuất, trong khi mỗi bộ phim có thể được khai thác qua bán xu, thuê bao và quảng cáo. Sự kết hợp giữa công nghệ và cách phân phối trên điện thoại đang tạo ra một thị trường phim ngắn mới trị giá hàng tỷ USD.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe