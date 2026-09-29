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Chào đón những ‘sứ giả hòa bình’ trở về từ Abyei

Nguyễn Minh

TPO - Sau nhiệm kỳ tại Phái bộ UNISFA, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 trở về nước an toàn, khép lại hành trình xây dựng hạ tầng và hỗ trợ người dân ở Abyei.

Ngày 29/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA). Lễ đón do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức.

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Đội Công binh số 4 trở về trong sự chào đón nồng hậu.

Sau khi máy bay hạ cánh, các thành viên trong đội tham dự lễ chào cờ tại sân bay. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chủ trì lễ đón.

Chúc mừng các quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về an toàn tuyệt đối, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Abyei là địa bàn xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt và công tác còn nhiều khó khăn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Phái bộ UNISFA giao.

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Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng Đội Công binh số 4 và các đại biểu tham dự Lễ chào cờ tại Nội Bài.

Trên lĩnh vực chuyên môn, đội đảm nhiệm xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ.

Trong điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất còn hạn chế, cán bộ, nhân viên tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Những công trình này phục vụ hoạt động của phái bộ, đồng thời góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống người dân địa phương.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Đội Công binh số 4 triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học; đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất cho người dân. Những việc làm thiết thực nhận được sự tri ân, thư khen của chính quyền và cộng đồng tại Abyei, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng hoa, trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho Ban Chỉ huy Đội Công binh số 4, các quân nhân có thành tích xuất sắc và các nữ quân nhân của đội.

Cán bộ, nhân viên của đội cũng được ghi nhận như những “sứ giả hòa bình”, góp phần giới thiệu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn.

Sau khi đơn vị hoàn thành nhiệm kỳ và về nước an toàn, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổng kết nhiệm kỳ; cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cần nhanh chóng ổn định, chuẩn bị cho công tác tổng kết để sớm trở về đơn vị cũ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục phối hợp tạo nguồn, khẩn trương thành lập các thê đội luân phiên, thay thế trong năm tới; nắm chắc tình hình các phái bộ để kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

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Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, cán bộ, nhân viên của Đội Công binh số 4 được ghi nhận như những “sứ giả hòa bình”, góp phần giới thiệu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn.

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#Đội Công binh số 4 #gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc #UNISFA #Abyei #mũ nồi xanh Việt Nam #Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam #sứ giả hòa bình #Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng #Bộ Quốc phòng

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