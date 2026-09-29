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Thế giới

Mỹ gặp khó trong việc bổ sung tên lửa

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đang gặp khó trong việc bổ sung kho tên lửa sau khi sử dụng lượng lớn Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc xung đột với Iran.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), nỗ lực sản xuất đang diễn ra "quá muộn", khi ngành công nghiệp Mỹ đã bị suy yếu do nhiều năm thiếu đầu tư.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính vào cuối tháng 5, Mỹ đã bắn hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu của Iran, tương đương khoảng một phần ba số lượng tên lửa dự trữ trước xung đột, và dự kiến ​​số lượng này chỉ được bổ sung đầy đủ vào cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031.

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Ảnh minh hoạ.

CSIS cũng ước tính rằng Washington đã sử dụng khoảng một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot, với số lượng dự trữ dưới 1.000 tính đến cuối tháng 7.

Trước sức ép này, các tập đoàn quốc phòng Mỹ đang đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng nhà máy và mở rộng công suất. Tuy nhiên, WSJ cho rằng những khoản đầu tư này chưa thể nhanh chóng tạo ra lượng tên lửa bổ sung đáng kể. Điều đó đồng nghĩa nguồn cung mới khó có thể cải thiện năng lực dự trữ của Mỹ trong vài năm tới.

Theo WSJ, vấn đề về năng lực sản xuất đã tồn tại từ trước cuộc xung đột với Iran. Một nghiên cứu của Hội đồng Khoa học Quân đội Mỹ, được khởi động sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, cho thấy nền tảng công nghiệp quốc phòng của nước này đã suy yếu nghiêm trọng.

Tại Tucson, bang Arizona, một cơ sở quan trọng sản xuất tên lửa Tomahawk, đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc từng giảm mạnh đến mức dây chuyền có nguy cơ phải đóng cửa. Đến tháng 8, nhà máy nhận được đơn đặt hàng Tomahawk trị giá 23 tỷ USD trong 7 năm. Tuy nhiên, quá trình đàm phán kéo dài hơn một năm và thỏa thuận cuối cùng vẫn đang chờ sự phê chuẩn của Quốc hội.

Washington cũng trao cho RTX hợp đồng nhiều năm trị giá 20,7 tỷ USD để sản xuất tên lửa tầm trung AMRAAM, trong khuôn khổ sáng kiến "Kho vũ khí tự do" của Lầu Năm Góc. RTX cho biết đã đầu tư khoảng 900 triệu USD vào ba cơ sở sản xuất tên lửa trong ba năm qua.

Đầu năm nay, Lầu Năm Góc cũng ký thỏa thuận trị giá 58,6 tỷ USD với Lockheed Martin để mua tên lửa đánh chặn Patriot.

Chiến dịch quân sự tại Iran cũng khiến chi phí của Lầu Năm Góc tăng mạnh. Theo ước tính của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tổng chi phí đã lên tới 43,6 tỷ USD tính đến đầu tháng 9, trong đó 28,1 tỷ USD dành cho việc thay thế số đạn dược đã sử dụng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ chia sẻ với NBC hồi tháng 7 rằng, con số này có thể lên gần 100 tỷ USD nếu tính cả thiệt hại đối với các căn cứ và máy bay.

WSJ

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#tên lửa #Mỹ #Iran #Tomahawk #Patriot #quân sự #ngành công nghiệp

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