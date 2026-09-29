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Không quân Việt Nam lần đầu bắn, ném bom đạn thật trên máy bay L-39NG

Nguyễn Minh

TPO - Tại Gia Lai, phi công giảng viên và học viên Trường Sĩ quan Không quân thực hành bắn, ném bom đạn thật trên máy bay YAK-130 và L-39NG. Đây là lần đầu máy bay L-39NG được đưa vào thực hành sử dụng vũ khí thật.

Ngày 29/9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (Trường bắn TB-2) ở Gia Lai, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn, ném bom, đạn thật cho phi công giảng viên, học viên trên máy bay YAK-130 và L-39NG.

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Qua diễn tập, các phi công có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay.

Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Cùng theo dõi diễn tập có lãnh đạo, đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) và Quân khu 5.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn, ném bom đạn thật với hai loại vũ khí, ném bom và bắn rốc két.

Qua diễn tập, các phi công có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay; đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới.

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Các loạt bắn, ném đều trúng mục tiêu trên Trường bắn TB-2.

Đây cũng là lần đầu thực hành bắn, ném bom đạn thật của nhiều học viên phi công. Từ công tác chuẩn bị, xử trí tình huống đến thực hành các yếu lĩnh động tác, các học viên đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, làm chủ khí tài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn biểu dương Trường Sĩ quan Không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, khoa học; đồng thời đánh giá các phi công giảng viên và học viên của Trung đoàn 940 và Trung đoàn 910 thuộc nhà trường, đã thực hành các bài bay ném bom, phóng rốc-két, cơ động giản đơn, cơ động phức tạp vào mục tiêu mặt đất.

Bên cạnh đó, các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, tiêu diệt mục tiêu ngay từ lần công kích đầu tiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

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Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trao quà tặng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Trường Sĩ quan Không quân và các đơn vị tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử trí tình huống, khả năng làm chủ khí tài cho phi công, nhất là phi công trẻ; đồng thời tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, duy trì nghiêm các quy định bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.

- L-39NG, còn mang tên thương mại L-39 Skyfox, do Cộng hòa Séc sản xuất, là thế hệ mới của dòng L-39, phục vụ huấn luyện bay và huấn luyện chiến thuật. Cuộc diễn tập ngày 29/9 tại Gia Lai đánh dấu lần đầu dòng máy bay này thực hành bắn, ném bom đạn thật trong lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam.

- YAK-130 do Nga phát triển, là máy bay huấn luyện chiến đấu hai động cơ, được thiết kế để đào tạo phi công chuyển loại lên các dòng máy bay chiến đấu hiện đại; máy bay có thể mang vũ khí trên 9 điểm treo.

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#Không quân Việt Nam #L-39NG #YAK-130 #bắn ném bom đạn thật #Trường Sĩ quan Không quân #Gia Lai #Quân chủng Phòng không - Không quân #Bộ Tổng tham mưu

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