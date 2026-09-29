Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

TPO - Một chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã giành lại thêm lãnh thổ từ lực lượng Nga ở phía bắc Donetsk. Đây là một phần của chiến dịch nhằm gây khó khăn cho cuộc tấn công của Mátxcơva vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực này.