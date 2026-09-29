Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Dân quân địa phương lội nước cùng dân gặt lúa chạy ngập

Tân Lộc

TPO - Đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng kết hợp triều cường dâng cao những ngày qua đã làm hàng nghìn ha lúa Hè - Thu tại Cà Mau bị ngập sâu, ngã đổ. Trước nguy cơ mất trắng vụ lúa, lực lượng dân quân địa phương tại xã Khánh Hưng đã ra quân, cùng bà con gặt lúa chạy ngập.

Clip: Dân quân giúp dân gặt lúa ngập úng.
2.jpg
Mưa dầm nhiều ngày qua làm một phần lúa Hè – Thu tại xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau﻿) bị ngập úng. Cánh đồng lúa hơn 1ha của gia đình ông Trần Văn Tợ (ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng) đứng trước nguy cơ mất trắng.
9.jpg
Nước ngập﻿ sâu khiến máy gặt đập liên hợp không thể vận hành, buộc phải gặt tay, nhưng nhân công tại địa phương không có.
3.jpg
Khi nhận được tin, lực lượng dân quân tự vệ xã đến hỗ trợ gia đình ông Tợ gặt lúa﻿. Sự có mặt kịp thời của những người lính giúp dân vớt vát lại một phần mùa vụ.
4.jpg
Tại ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng có gần 50 ha lúa đang kỳ thu hoạch bị ngập lụt. Hiện hơn 30 nhân sự của Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng đã ra quân cắt lúa để giảm bớt thiệt hại cho bà con.
5.jpg
Hình ảnh những người lính dân quân ngâm mình dưới nước, gặt từng bông lúa, bê từng bó vào sân nhà đã trở thành tựa đỡ tinh thần cho bà con nông dân Khánh Hưng lúc khó khăn.
6.jpg
Đại úy Bùi Văn Mãi - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng cho biết: "Trong thời chiến, nhân dân nuôi bộ đội để đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Đến thời bình, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, lực lượng quân sự luôn quan tâm, chủ động hỗ trợ bà con trước thiên tai”.
7.jpg
Trong quá trình làm việc, ai cũng cẩn thận từng chút để hạn chế tối đa thất thoát, từ khâu cắt đến khâu vận chuyển lúa về nhà cho bà con.
8.jpg
10.jpg
Ông Nguyễn Vũ Bằng - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng cho biết, trên địa bàn còn hơn 1.700 ha lúa chưa thu hoạch. Ngoài cử lực lượng đến trực tiếp hỗ trợ, chính quyền cũng vận động bà con gia cố bờ bao, chủ động bơm tát nước cứu lúa.
2aobor1f9chrtqu1q599h2kzk3gavkuhtkrdgjla.jpg
Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, từ ngày 19-25/9, toàn tỉnh có 6.866 ha lúa Hè – Thu bị ngập úng, ngã đổ; hơn 11.000 ha lúa - tôm mới gieo sạ bị ngập sâu. Trong ảnh: Do ngập sâu, cánh đồng lúa - tôm mới gieo sạ mênh mông nước.

Xem thêm

#Cà Mau #dân quân #thu hoạch lúa #ngập úng #mưa lớn #nông dân #bảo vệ mùa vụ

Cùng chuyên mục

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

Ukraine giành thêm lãnh thổ ở Donetsk, cản nỗ lực bao vây của Nga

TPO - Một chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng nước này đã giành lại thêm lãnh thổ từ lực lượng Nga ở phía bắc Donetsk. Đây là một phần của chiến dịch nhằm gây khó khăn cho cuộc tấn công của Mátxcơva vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở khu vực này.

Phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident II. Ảnh: Gagadget.

Mỹ chế tạo đầu đạn hạt nhân mới, tăng răn đe trên biển

TPO - Việc Hải quân Mỹ đưa đầu đạn hạt nhân W93 cùng thân tái nhập Mk7 vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và chế tạo (EMD) đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Washington. Đây được xem là chương trình phát triển đầu đạn hạt nhân và hệ thống tái nhập mới đầu tiên của Mỹ được khởi động trong gần 4 thập kỷ, Military Watch Magazine đưa tin ngày 27/9.

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

Nga tấn công trung tâm dữ liệu Vodafone tại Kiev

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tập kích một loạt mục tiêu hậu cần, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng quân sự tại Ukraine, trong đó có trung tâm dữ liệu của Vodafone ở Kiev.

Màn diễu binh đặc biệt ở Thái Nguyên

Màn diễu binh đặc biệt ở Thái Nguyên

TPO - Tối 26/9, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X. Điểm nhấn mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Chiều 25/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.

Những giảng viên áo lính chế tạo vũ khí, khí tài công nghệ cao

Những giảng viên áo lính chế tạo vũ khí, khí tài công nghệ cao

TPO - Từ giảng đường, những giảng viên áo lính của Khoa Vũ khí ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, đạn và khí tài. Nhiều sản phẩm đã được nghiên cứu, thử nghiệm, hướng tới trang bị cho Quân đội, trong đó có những hệ thống điều khiển hỏa lực, khí tài ảnh nhiệt và quang học quân sự.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe