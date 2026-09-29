Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp như tranh

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.