Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp như tranh

TPO - Những ngày cuối tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa lúa chín. Sắc vàng phủ kín những sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi hình.
TPO - Dự án tuyến tránh trung tâm Cao Bằng vừa xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, gây ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Trong sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.
TPO - Các bác sĩ đã nối tạm bàn tay của bé trai vào mạch máu cẳng chân để duy trì sự sống, chờ phục hồi phần cẳng tay dập nát do sập cổng chào chiều 28/9.
Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giao Chi cục quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, UBND xã Sró và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài viết của báo Tiền Phong: “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”.
TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.
TPO - Hình ảnh quả bóng đen cỡ lớn xuất hiện giữa ruộng bậc thang Mâm xôi bé (xã Púng Luông, Lào Cai) thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương cho biết, hai nữ du khách nước ngoài đặt bóng để chụp ảnh bình minh, sau đó thu dọn và rời đi.
TPO - Hàng nghìn mồ mả, lăng mộ tại phường Thuận An (TP. Huế) được cất bốc, di dời để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, với diện tích rộng gần 14,5 ha.
TPO - Theo nội quy mới, TP. Đồng Nai quy định cụ thể 14 trường hợp cán bộ có thể từ chối tiếp công dân, trong đó có người gây rối, đe dọa, mang vũ khí, không chấp hành kiểm tra an ninh hoặc vụ việc đã được giải quyết đúng quy định.
TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức triển khai hệ sinh thái số nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng dữ liệu số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
TPO - Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cung cấp danh sách các vị trí trên cao tốc sẽ triển khai xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn, để làm cơ sở lắp đặt biển báo, vạch kẻ đường.
TPO - 59 tác phẩm xuất sắc nhất ở 6 loại hình báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa được vinh danh và nhận giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.
TPO - Đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xe con bất ngờ đâm vào phía sau xe đầu kéo chạy cùng chiều, khiến phần đầu xe hư hỏng và một người bị thương.
TPO - TP. Huế thành lập, tổ chức lại nhiều đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thú y nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.
TPO - Sau nhiều năm chờ đợi, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng chính thức được khởi công, mở thêm hai trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai, đồng thời tạo liên kết trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành.
TPO - Đại tá Trần Văn Quang - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và biệt phái đến công tác tại Ban Tổ chức Trung ương.