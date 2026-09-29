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Xã hội

Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp như tranh

A Rùa - A Lù - Thành Đạt

TPO - Những ngày cuối tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa lúa chín. Sắc vàng phủ kín những sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi hình.

Video: Mù Cang Chải mùa lúa chín﻿ đẹp như phim.
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Mùa lúa chín phủ vàng những triền ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải. Từ trên cao, các thửa ruộng uốn lượn theo sườn núi tạo thành những mảng màu vàng, xanh nối tiếp nhau.
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Những thửa ruộng bậc thang đang vào độ chín vàng, nổi bật giữa núi rừng xanh ngắt, tạo nên khung cảnh đặc trưng của xã Mù Cang Chải﻿, tỉnh Lào Cai mỗi mùa thu.
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Thời tiết nắng đẹp trong những ngày này tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham quan, chụp ảnh và ghi hình mùa lúa chín.
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“Mùa lúa chín vàng trải dài trên những ruộng bậc thang giúp tôi có nhiều bức ảnh đẹp như trong phim. Khi đến đây tham quan, tôi thuê người chụp ảnh địa phương và mặc trang phục của đồng bào Mông để ghi lại những khoảnh khắc đẹp”, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
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Mỗi góc nhìn lại mang một vẻ đẹp khác nhau, từ những thửa ruộng nối tiếp trên sườn núi đến bản làng, đồng bào dân tộc trong trang phục truyền thống đang gặt lúa giữa sắc vàng mùa gặt.
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Một góc khu đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải, nơi du khách tìm đến ngắm và ghi lại cảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín.
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Ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết thời tiết đẹp, lúa chuẩn bị vào vụ thu hoạch, thu hút đông du khách đến địa phương. Theo thống kê, từ sau dịp lễ 2/9, Mù Cang Chải thường đón khoảng 11.000 lượt khách mỗi tuần, tập trung chủ yếu vào hai ngày cuối tuần. Mù Cang Chải có khoảng 2.200ha ruộng bậc thang, trong đó 330ha được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan ruộng bậc thang, đẹp nhất vào hai mùa nước đổ (tháng 4-5) và mùa lúa chín (tháng 9-10), gắn với chu kỳ sản xuất lúa của đồng bào Mông.

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