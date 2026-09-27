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Lào Cai:

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

Thành Đạt

TPO - Cuối tuần thời tiết đẹp, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đón lượng lớn du khách đến ngắm mùa lúa chín. Có thời điểm, đoạn đường dẫn lên đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải ùn tắc hơn 2 tiếng do đoạn đường nhỏ hẹp.

Video: Đường lên đồi Móng Ngựa, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai ùn tắc. Nguồn: Lê Hiệp.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh đông nghịt du khách tại đoạn đường dẫn lên đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải, một điểm ngắm mùa lúa chín và check-in. Đoạn đường bị ùn tắc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Video được quay vào chiều tối, thời điểm nhiều du khách đổ về ngắm hoàng hôn. Một số du khách cho biết phải "chôn chân" khoảng 2 tiếng do đường tắc.

Anh Giàng A Lù - người dân địa phương - cho biết, lượng khách đến Mù Cang Chải dịp này tăng nhiều, nhưng chưa đông bằng dịp 2/9. Chủ yếu du khách đến vào cuối tuần để tham quan, nghỉ ngơi và tận hưởng mùa lúa chín.

Theo anh Lù, đường dẫn lên đồi Móng Ngựa khá nhỏ, trong khi một điểm bị sạt lở khiến tuyến đường chỉ còn một làn, việc đi lại càng khó khăn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải - cho biết, thời tiết đẹp, lúa sắp vào thời điểm thu hoạch là những nguyên nhân khiến lượng khách đổ về địa phương tăng trong những ngày qua.

Theo thống kê bước đầu, ngày 26/9, xã Mù Cang Chải đón khoảng 5.100 lượt khách. Từ sau dịp lễ 2/9, địa phương thường đón khoảng 11.000 lượt khách mỗi tuần, tập trung chủ yếu vào hai ngày cuối tuần.

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Đoạn đường lên đồi Móng Ngựa, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai ùn tắc dịp cuối tuần. Ảnh: MXH.

Theo ông Hiệp, tình trạng ùn tắc tại khu vực đồi Móng Ngựa vừa qua chủ yếu do lượng du khách đổ về quá đông cùng thời điểm để ngắm hoàng hôn. Tuyến đường lên khu vực này là đường giao thông nông thôn, rộng khoảng 3m nên không đáp ứng được lượng phương tiện lớn cùng lúc.

Một đoạn đường lên đồi Móng Ngựa cũng đang bị sạt lở. Địa phương đã đề xuất kinh phí khắc phục từ nguồn liên quan đến bão, lũ và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Ông Hiệp cho hay, việc khắc phục dự kiến cần khoảng một tháng nên chưa thể triển khai ngay. Nguyên nhân là khu vực này hiện có đông du khách, nếu đưa máy móc vào thi công sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại.

Ngoài Võng Lúa, nơi có điểm check-in đồi Móng Ngựa, một số điểm du lịch khác cũng đông khách như rừng trúc, mỏm đá cô đơn, ruộng bậc thang Háng Đăng Dê, khu vực trung tâm xã và nhà ngô Màng Mủ.

Ông Hiệp cho hay cho biết lượng khách hiện nay chưa phải mức cao nhất. Có thời điểm Mù Cang Chải đón hơn 7.000 lượt khách trong một ngày. Hiện các nhà hàng, quán ăn, homestay và khách sạn trên địa bàn vẫn đảm bảo phục vụ du khách.

Mù Cang Chải có khoảng 2.200ha ruộng bậc thang, trong đó 330ha được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt. Nơi đây được biết đến với cảnh quan ruộng bậc thang và hai mùa đẹp nhất là mùa nước đổ (tháng 4-5) và mùa lúa chín (tháng 9-10), gắn với chu kỳ sản xuất lúa của người H'Mông.

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