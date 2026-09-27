Hàng trăm khách Nga đến Phú Quốc nghỉ đông

Chuyến bay thẳng từ Krasnoyarsk (Nga) hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sáng 27/9, chở hơn 370 du khách Nga đến nghỉ đông. Tại khu vực sảnh đến quốc tế, du khách được chào đón bằng chương trình múa lân, tặng hoa và quà lưu niệm mang đậm nét văn hóa Việt Nam.

Những khách Nga đầu tiên đến Phú Quốc nghỉ Đông năm nay. Ảnh: H. Dung.

Việc khai thác đường bay thẳng từ Nga đến Phú Quốc được kỳ vọng góp phần thu hút khách quốc tế du lịch mùa đông 2026-2027, đặc biệt khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày để tránh mùa đông giá lạnh. Du khách Nga được miễn visa lên đến 45 ngày khi đến Phú Quốc. Điều này giúp họ thuận lợi hơn trong việc lựa chọn kỳ nghỉ tại đảo.

Nga được xác định là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Phú Quốc. Các doanh nghiệp du lịch trên đảo đã chuẩn bị hệ thống lưu trú, vận chuyển, hướng dẫn viên, điểm tham quan và vui chơi giải trí để phục vụ lượng khách quốc tế tăng trong mùa cao điểm.

Đại diện đơn vị lữ hành Anex Vietnam cho biết, khách Nga có sự yêu thích đặc biệt đối với Phú Quốc. Nơi đây có khí hậu ấm áp, biển và những bãi cát đẹp phù hợp với nhu cầu nghỉ đông của du khách Nga. Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực đối với công dân Nga nhập cảnh Phú Quốc cũng tạo thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình du lịch.

Hơn 370 du khách Nga từ Krasnoyarsk đến Phú Quốc sáng 27/9.

Trong 9 tháng năm nay, Phú Quốc ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt, tăng tới hơn 60%.

Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 47,7% và đã vượt 1% kế hoạch năm. Với mức doanh thu này, Phú Quốc tiếp tục đóng góp phần lớn vào tổng thu du lịch của tỉnh An Giang, cho thấy sức hút ngày càng tăng của đảo ngọc với thị trường khách quốc tế.