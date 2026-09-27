Mỹ: 7 tiếp viên hàng không đổ bệnh vì mùi lạ trên máy bay

TPO - Bảy tiếp viên trên chuyến bay AS-803 từ Los Angeles đến Honolulu của Alaska Airlines báo cáo đau đầu, buồn nôn sau khi phát hiện mùi bất thường trong cabin. Nguyên nhân sự cố hiện chưa được xác định.

Chuyến bay AS-803 của Alaska Airlines từ sân bay quốc tế Los Angeles đến sân bay quốc tế Honolulu (Mỹ) ngày 24/9 đã phải tiếp nhận sự hỗ trợ của lực lượng y tế sau khi 7 tiếp viên cho biết họ cảm thấy không khỏe do một mùi lạ xuất hiện trong cabin.

Theo thông tin chuyến bay, AS-803 được Alaska Airlines bán vé nhưng do Hawaiian Airlines khai thác bằng máy bay Airbus A330-200 mang số đăng ký N375HA. Theo trang PYOK, máy bay chở 252 hành khách.

Trong quá trình bay, một số thành viên phi hành đoàn phát hiện mùi bất thường. Sau đó, 7 tiếp viên xuất hiện các triệu chứng gồm đau đầu và buồn nôn. Khi máy bay hạ cánh xuống Honolulu, nhân viên y tế khẩn cấp đã có mặt để kiểm tra sức khỏe cho các thành viên phi hành đoàn.

Máy bay Airbus A330-200 của Hawaiian Airlines, liên quan đến sự cố mùi lạ khiến 7 tiếp viên báo cáo đau đầu và buồn nôn. Ảnh: Aviation A2Z.

Cả 7 tiếp viên đều được đánh giá tình trạng tại sân bay, nhưng không ai tới bệnh viện cấp cứu. Hawaiian Airlines cho biết không có hành khách nào cần chăm sóc y tế sau sự cố.

Alaska Airlines và Hawaiian Airlines hiện cùng thuộc Alaska Air Group sau khi tập đoàn này hoàn tất thương vụ mua lại Hawaiian Holdings vào tháng 9/2024. Hai hãng vẫn duy trì thương hiệu riêng, trong khi hệ thống theo dõi chuyến bay của Alaska xác định Hawaiian Airlines là đơn vị khai thác AS-803.

Sự cố lần này đáng chú ý bởi chính chiếc Airbus A330-200 mang số đăng ký N375HA từng liên quan đến một vụ việc tương tự vào tháng 6/2025.

Ngày 23/6/2025, N375HA đang thực hiện chuyến bay HA-864 của Hawaiian Airlines từ Tokyo Haneda đến Honolulu thì phi hành đoàn phát hiện mùi bất thường trong buồng lái ngay sau khi cất cánh. Máy bay sau đó quay trở lại Haneda.

Không có thương tích được báo cáo trong sự cố này. Máy bay được đưa khỏi khai thác khoảng 26 giờ để kiểm tra trước khi trở lại hoạt động.

Chiếc Airbus A330-200 mang số đăng ký N375HA tiếp tục được khai thác sau khi 7 tiếp viên gặp vấn đề sức khỏe do mùi bất thường trên chuyến bay. Ảnh: @Clement Allong.

Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa cho thấy hai vụ việc có cùng nguyên nhân kỹ thuật. Sau sự cố ngày 24/9, N375HA tiếp tục được đưa vào khai thác. Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay thực hiện chuyến AS-808 từ Honolulu đến Las Vegas vào cuối ngày.

Hiện chưa có thông tin công khai xác định chính xác nguyên nhân gây ra mùi trên chuyến AS-803. Các sự cố mùi hoặc hơi bất thường trên máy bay có thể xuất phát từ nhiều nguồn, bao gồm hệ thống cơ khí, điện, kiểm soát môi trường hoặc chất lỏng.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), một số sự cố cơ khí hiếm gặp như hỏng phớt dầu động cơ hoặc vấn đề liên quan đến vòng bi quạt tuần hoàn có thể khiến hơi hoặc khói xâm nhập vào cabin. Cơ quan này yêu cầu các hãng hàng không báo cáo những sự cố như vậy và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Các nghiên cứu của FAA cũng đề cập khả năng dầu hoặc chất lỏng thủy lực xâm nhập vào hệ thống điều hòa không khí thông qua động cơ hoặc bộ phận cung cấp điện phụ trợ (APU) trong điều kiện bất thường.

Tuy nhiên, đây chỉ là những cơ chế có thể xảy ra trong một số trường hợp, chưa phải kết luận về sự cố trên chuyến AS-803. Chưa có kết quả kiểm tra bảo dưỡng công khai nào xác định nguồn gốc mùi.