Gia Lai: Nhiều bất cập tại ga quốc tế sân bay Phù Cát

TPO - UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Cảng Hàng không Phù Cát khẩn trương khắc phục bất cập, bổ sung nhiều hạng mục tại ga đến T2 để phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Ngày 27/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã đề nghị Cảng Hàng không Phù Cát chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập nhằm mở rộng, bổ sung và bố trí cơ sở vật chất phù hợp tại ga đến T2, để đảm bảo phục vụ các chuyến bay quốc tế (charter).

Theo đó, tỉnh đề nghị Cảng Hàng không Phù Cát tháo dỡ 6 phòng cho thuê, mở rộng khu vực kiểm tra thủ tục nhập cảnh và sảnh đến; bố trí tối thiểu 8-10 quầy thủ tục để thực hiện công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh.

Mở rộng khu vực nhà vệ sinh, bảo đảm phục vụ từ 60 hành khách trở lên trong cùng một thời điểm; bố trí phòng hành lý thất lạc cách xa cổng khu vực cách ly nhập cảnh.

Thiết kế, bố trí lối thoát hiểm tại khu vực chờ làm thủ tục nhập cảnh, cấp thị thực, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thay thế, lắp đặt băng chuyền mới, bảo đảm số lượng hành lý phục vụ ít nhất gấp đôi so với băng chuyền hiện tại.

Cảng Hàng không Phù Cát. Ảnh: Trương Định.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng phối hợp với Cảng Hàng không Phù Cát và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung, hạng mục công việc tại nhà ga T2 để bảo đảm phục vụ các chuyến bay quốc tế.

Liên quan dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) - cho biết, công tác bay hiệu chuẩn đạt kết quả tốt, đảm bảo các điều kiện.

Công tác bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2 được diễn ra liên tục trong 4 ngày, trong điều kiện thời tiết thuận lợi và cả thời tiết có mây mù để đánh giá chính xác yêu cầu của đường cất hạ cánh số 2 khi đưa vào khai thác.

Sân bay Phù Cát hiện được quy hoạch là sân bay nội địa, chưa khai thác các đường bay thẳng quốc tế.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các hạng mục, thủ tục để đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, đủ điều kiện khai thác thương mại từ ngày 29/10.

Sân bay Phù Cát hiện được quy hoạch là sân bay nội địa, chưa khai thác các đường bay thẳng quốc tế. Việc đưa đường băng mới vào hoạt động được kỳ vọng tăng năng lực khai thác, tạo điều kiện để địa phương mở các đường bay charter đưa khách quốc tế đến Gia Lai.