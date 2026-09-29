Sạt trượt bờ mái taluy dự án đường tránh trung tâm Cao Bằng

TPO - Dự án tuyến tránh trung tâm Cao Bằng vừa xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, gây ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Trong sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.

Khu vực xảy ra sạt trượt mái taluy dương trên tuyến tránh trung tâm Cao Bằng.

Theo ghi nhận, sự cố sạt trượt mái taluy dương xảy ra tại Km4+670 - Km4+800 tuyến tránh trung tâm Cao Bằng đoạn nối phường Tân Giang và phường Thục Phán.

Tại vị trí xảy ra sụt trượt nhiều khối đất đá, bê tông đã được đắp trên bờ sườn núi để làm mái taluy bảo vệ công trình đường đã bị sạt trượt, đổ xuống bên dưới. Nhận định nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng cho biết, những ngày qua tỉnh Cao Bằng có mưa lớn, kéo dài, dẫn đến nước mưa thấm vào khối đất đắp phía sau tường chắn, kết hợp với nước ngầm khiến đất bị bão hòa, làm giảm độ chặt và sức kháng cắt dẫn tới sụt lún, nứt, gãy tường chắn và kết cấu gia cố mái taluy.

Để xử lý, các đơn vị thi công đang phá dỡ các đoạn hư hỏng, thay tường chắn trọng lực bằng bê tông xi măng bằng tường chắn bê tông cốt thép. Phần đất đã bị thấm, ngấm nước được đào bỏ; tầng lọc bê tông lọc và chắn nước được thi công lại nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm áp lực đất lên tường.

Cùng với đó, mái taluy được gia cố bằng khung sườn bê tông cốt thép, tấm ốp bê tông và các cấu tạo liên kết theo thiết kế. Hệ thống thu gom, dẫn thoát nước mặt và nước thấm phía sau tường cũng được bổ sung, hoàn thiện.

Sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, nắm bắt sự việc và có các chỉ đạo khắc phục sự cố. Tại hiện trường, ông Hòa yêu cầu phương án thiết kế xử lý phải được hoàn thiện theo hướng nâng cao yêu cầu về an toàn và ổn định lâu dài của công trình. Ông Hòa ghi nhận tính trách nhiệm của Sở Xây dựng, nhà thầu và đơn vị tư vấn thiết kế đã chủ động bố trí một phần kinh phí để khắc phục sự cố.

Hiện trường thi công tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng.

Với tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu nhà thầu lập lại tiến độ chi tiết theo tuần, căn cứ khối lượng còn lại; đồng thời bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca để đẩy nhanh các hạng mục. Trong đó, các công việc trực tiếp liên quan đến ổn định mái taluy phải được ưu tiên.

Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng (trước đây), nay là tuyến tránh nối phường Tân Giang và Thục Phán, có chiều dài khoảng hơn 7 km, quy mô đường cấp III miền núi, tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 371,84 tỷ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư. Tuyến có điểm đầu giao với Quốc lộ 34B tại phường Tân Giang và điểm cuối giao Quốc lộ 3 tại phường Thục Phán. Dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026.