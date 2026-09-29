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Văn hóa

Đợt di dời mồ mả lớn nhất để xây công viên biển ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Hàng nghìn mồ mả, lăng mộ tại phường Thuận An (TP. Huế) được cất bốc, di dời để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, với diện tích rộng gần 14,5 ha.

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Khoảng 1.873 mộ phần tại phường Thuận An (TP. Huế) nằm trong diện di dời để phục vụ dự án xây dựng quảng trường, công viên văn hóa đa năng khu vực ven biển﻿ Thuận An. Đến nay, hơn 1.400 lăng mộ của 550 hộ dân đã hoàn tất di dời, bàn giao mặt bằng.
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Từ khu đất từng là nghĩa địa dày đặc mồ mả âm u, hiu hắt ven biển, những hạng mục thuộc dự án như quảng trường﻿, công viên và hạ tầng kỹ thuật hiện đại đang dần hiện hữu, mở ra diện mạo mới giàu sức sống cho đô thị biển ở Huế.
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Nhìn từ trên cao, khu vực triển khai dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế làm chủ đầu tư, đang là đại công trường nằm giữa bờ biển và tuyến đường mới nối cầu vượt cửa biển vừa hoàn thành xây dựng.
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Tại khu vực công trường này đang diễn ra một trong những đợt di dời mồ mả quy mô﻿ lớn nhất ở vùng ven biển TP. Huế trong những năm gần đây.
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Dọc khu vực tổ dân phố An Hải, hàng trăm ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án﻿ đang được đánh số, cắm mốc và lập hồ sơ kiểm kê để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều lô mộ đã hoàn tất thủ tục kiểm kê, chờ người thân thực hiện di dời theo quy định.
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Người dân Thuận An đẩy nhanh di dời mồ mả, nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
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Theo chính quyền địa phương, việc rà soát, kiểm kê và xác minh chủ sở hữu các phần mộ được thực hiện theo 3 giai đoạn. Nhiều trường hợp thân nhân sinh sống, làm ăn xa quê hoặc định cư ở nước ngoài cũng được liên hệ để phối hợp thực hiện.
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Tại nhiều vị trí, các khu đất từng là nơi mai táng người chết nay đã được giải phóng mặt bằng, san gạt, tạo quỹ đất sạch và cải tạo địa hình. Tiến độ triển khai dự án được đẩy nhanh để đảm bảo theo các mốc thời gian hoàn thành đã đề ra. Dự kiến đầu năm 2027 sẽ bắt đầu đưa vào khai thác dự án.
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Khu quảng trường trung tâm rộng khoảng 1,42 ha là hạng mục đầu tiên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trên nền đất hướng ra biển, các hạng mục san nền, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cải tạo cảnh quan﻿ đang được triển khai.
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Máy móc, phương tiện thi công hoạt động liên tục trên công trường. Các hạng mục nền quảng trường, mặt bằng công viên đang trong giai đoạn thi công, nhằm tạo nên diện mạo mới thay cho khu vực từng là nghĩa địa âm u, hiu hắt, dày đặc mồ mả ven biển.
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Theo quy hoạch, nơi đây sẽ trở thành quảng trường trung tâm, khu công viên cây xanh﻿, dịch vụ và hệ thống giao thông nội bộ. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức sự kiện và các hoạt động văn hóa biển tiêu biểu của TP. Huế trong tương lai.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An rộng gần 14,5 ha, tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng, ảnh hưởng 1.873 lăng mộ và đất ở của 82 hộ dân. Đến nay, UBND phường Thuận An đã phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.400 lăng mộ của 550 hộ, chi trả xong cho 473 hộ. Còn hơn 470 lăng mộ chưa kê khai, đăng ký di dời, chủ yếu do thân nhân hoặc người đứng tên đang ở nước ngoài, đi làm ăn xa. Chính quyền địa phương tiếp tục vận động, hoàn tất giải phóng mặt bằng để dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành quảng trường, công viên và hạ tầng ven biển, góp phần mở rộng không gian đô thị và phát triển du lịch, dịch vụ Thuận An.

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#Thuận An #công viên biển Thuận An #di dời mồ mả #giải phóng mặt bằng #TP. Huế #dự án ven biển #công viên văn hóa đa năng #phát triển đô thị #du lịch Thuận An

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