Đợt di dời mồ mả lớn nhất để xây công viên biển ở Huế

Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An rộng gần 14,5 ha, tổng mức đầu tư gần 118 tỷ đồng, ảnh hưởng 1.873 lăng mộ và đất ở của 82 hộ dân. Đến nay, UBND phường Thuận An đã phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.400 lăng mộ của 550 hộ, chi trả xong cho 473 hộ. Còn hơn 470 lăng mộ chưa kê khai, đăng ký di dời, chủ yếu do thân nhân hoặc người đứng tên đang ở nước ngoài, đi làm ăn xa. Chính quyền địa phương tiếp tục vận động, hoàn tất giải phóng mặt bằng để dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành quảng trường, công viên và hạ tầng ven biển, góp phần mở rộng không gian đô thị và phát triển du lịch, dịch vụ Thuận An.