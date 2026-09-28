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Ngày lễ nào được tổ chức ở cấp quốc gia?

Đỗ Quyên

TPO - Những sự kiện như Ngày thành lập Đảng, 30/4, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức ở cấp quốc gia vào năm tròn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy vừa ký ban hành Văn bản hợp nhất số 7/2026/VBHN-NĐ-BVHTTDL, hợp nhất các quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Văn bản được ban hành ngày 24/9.

Văn bản hợp nhất không đặt ra quy định mới mà hệ thống hóa các quy định hiện hành từ Nghị định 145/2013/NĐ-CP cùng những nội dung đã được bãi bỏ, thay thế hoặc hết hiệu lực một phần do các nghị định ban hành sau đó.

Một trong những nội dung được quan tâm là quy định về các ngày lễ lớn trong nước và quy mô tổ chức lễ kỷ niệm.

Theo quy định, các ngày lễ lớn trong nước gồm Tết Nguyên đán, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9).

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Vào năm tròn, các sự kiện như Ngày thành lập Đảng, 30/4, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia theo quy định. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Văn bản hợp nhất phân biệt năm tròn, năm lẻ 5 và năm khác gắn với quy mô, hình thức tổ chức và trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Riêng đối với Giỗ Tổ Hùng Vương, việc xác định các mốc này được tính theo năm dương lịch.

Theo đó, tùy từng ngày lễ, quy mô và hình thức tổ chức được quy định cụ thể đối với năm tròn, năm lẻ 5 và năm khác.

Vào năm tròn, Ngày thành lập Đảng, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh được tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cấp quốc gia.

Cụ thể, lễ kỷ niệm cấp quốc gia Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, do Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức. Tổng Bí thư đọc diễn văn kỷ niệm.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cấp quốc gia được tổ chức tại Phú Thọ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước là Chủ lễ dâng hương.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại TPHCM, với sự tham gia tổ chức của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TPHCM.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức tại Điện Biên hoặc Hà Nội, tùy quyết định của cấp có thẩm quyền. Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia tổ chức của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được quy định chung trong một điều của Nghị định. Vào năm tròn, lễ kỷ niệm cấp quốc gia tổ chức tại Hà Nội, do Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức. Chủ tịch nước đọc diễn văn kỷ niệm.

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Văn bản cũng quy định việc tổ chức diễu binh, diễu hành, duyệt binh trong các lễ kỷ niệm phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhưng quy định riêng về hoạt động chúc Tết, gặp mặt Đoàn Ngoại giao và các nghi thức liên quan, không đặt ra lễ kỷ niệm cấp quốc gia theo cách áp dụng với các nhóm trên.

Bên cạnh đó, văn bản quy định việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần. Việc tổ chức kỷ niệm lần đầu được thực hiện vào dịp tròn 100 năm ngày sinh, đối với lãnh đạo thọ trên 100 tuổi đã từ trần, lần đầu được tổ chức vào dịp tròn 110 năm hoặc 120 năm ngày sinh.

Văn bản cũng quy định việc tổ chức diễu binh, diễu hành, duyệt binh trong các lễ kỷ niệm phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thay vì mặc nhiên áp dụng cho mọi lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

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