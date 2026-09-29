Gần 57 tỷ đồng tôn tạo di tích cụ Huỳnh Thúc Kháng

TPO - Với tổng mức đầu tư gần 56,6 tỷ đồng, dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống và mở rộng điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử tại vùng đất xứ Tiên.

Sáng 29/9, tại xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Dự án nhằm tôn tạo, mở rộng không gian di tích, hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan, tạo không gian văn hóa - lịch sử phục vụ giáo dục truyền thống và góp phần phát triển du lịch văn hóa, lịch sử.

Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình,

﻿TP Đà Nẵng.

Tại khu di tích gốc, dự án giữ nguyên các giá trị hiện hữu, đồng thời tu bổ nhà thờ, phục dựng nhà ngang, nhà cầu, cải tạo sân vườn, lối đi, khu mộ và cổng ngõ, bổ sung hệ thống chiếu sáng, tưới nước, phòng chống mối mọt và tu bổ kè đá.

Hạ tầng giao thông cũng được nâng cấp, gồm tuyến đường chính dài khoảng 1 km và tuyến ĐH5 phía Nam dài 300 m, kết hợp vỉa hè, thoát nước và chiếu sáng.

Khu phát huy giá trị di tích được đầu tư 2 nhà vệ sinh, 2 nhà xe, bãi đỗ xe 2.400 m2, vịnh đỗ xe 780 m2 cùng hệ thống lối đi, công viên cây xanh, khu trồng cây lưu niệm, cây ăn quả, đồi chè và cảnh quan sân vườn.

Chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết thành phố luôn ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng văn hóa. Những công trình văn hóa, lịch sử tạo điểm nhấn, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

“Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng có quy mô lớn, thi công ở địa bàn miền núi đặc thù khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Nhưng tinh thần vượt khó, tấm lòng biết ơn, nghĩa cử uống nước nhớ nguồn đã giúp hoàn thành công trình đảm bảo mỹ thuật, chất lượng. Đây là công trình mang giá trị lịch sử của Đảng bộ, nhân dân thành phố, là mạch nối quá khứ đến hiện tại và tạo ra bước phát triển mới cho thành phố cũng như quê hương xứ Tiên ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026), TP Đà Nẵng phối hợp các cơ quan Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm, tri ân nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, có nhiều đóng góp đối với đất nước.

Bạn trẻ tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Nhà lưu niệm.

Trọng tâm là lễ kỷ niệm diễn ra vào sáng ngày 1/10 tại Nhà hát Trưng Vương (84 Hùng Vương, phường Hải Châu). Ngày 30/9, hội thảo khoa học với chủ đề Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân được tổ chức tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ các hoạt động, dự kiến ngày 30/9, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi cùng gia đình cụ Huỳnh Thúc Kháng dâng hương, dâng hoa tại mộ cụ trên núi Thiên Ấn (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) và Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng).

Dịp này, TP Đà Nẵng phát hành đặc biệt Bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, tổ chức các triển lãm chuyên đề, trưng bày sách, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ.