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Công bố bộ nhận diện Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Nguyễn Hoàn

TPO - Trong đêm khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026, TP Hải Phòng công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tối 26/9, TP Hải Phòng tổ chức lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa thu 2026 và công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, đại diện các ban ngành Trung ương, sở ngành địa phương và hàng nghìn du khách.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan.

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Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Trần Thanh.

Là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nơi đây, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã xây dựng căn cứ quân sự Vạn Kiếp, luyện quân, tích trữ lương thảo, cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống đế chế Mông Cổ ở thế kỷ 13.

Với tài thao lược kiệt xuất, tầm nhìn chiến lược và trên hết là lòng trung nghĩa, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, Trần Hưng Đạo đã cùng triều đình và quân dân Đại Việt tạo nên sức mạnh của “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức”.

Trước lúc đi xa, khi vua Trần Anh Tông hỏi kế sách giữ nước, người đã để lại lời căn dặn bất hủ: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Hơn bảy thế kỷ đã trôi qua, lời căn dặn ấy vẫn vẹn nguyên giá trị.

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Chương trình nghệ thuật khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Nguyễn Giáp.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết năm 2025 Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Năm 2026, tại kỳ họp lần thứ 48 UNESCO chính thức thông qua tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, phản ánh quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam, gắn đạo với đời; tinh thần nhập thế với trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc; đề cao hòa bình, lòng nhân ái và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

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Hàng nghìn người dân, du khách xem chương trình khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Nguyễn Giáp.

Ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh TP Hải Phòng xác định bảo vệ di sản thế giới trước hết là bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính chân xác và tính toàn vẹn của di sản; bảo vệ cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa. Đồng thời, gìn giữ những lễ hội, nghi lễ, tín ngưỡng, tri thức dân gian đang được cộng đồng thực hành, trao truyền qua các thế hệ.

Điểm nhấn đặc biệt Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay là việc công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

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Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện được xây dựng trên cơ sở phối hợp, thống nhất giữa các địa phương, nhằm tạo nên hình ảnh, nhận diện chung cho toàn bộ quần thể di sản. Đây không đơn thuần là việc giới thiệu một biểu tượng hay hệ thống nhận diện hình ảnh mà còn khẳng định về một di sản chung, một tầm nhìn chung, một trách nhiệm chung.

Từ dấu ấn chung ấy, hình ảnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc ngày càng được nhận diện rộng rãi trong nước và quốc tế, trở thành cầu nối để bạn bè năm châu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam và về một dân tộc yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái, luôn biết kế thừa truyền thống để kiến tạo tương lai.

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#Hải Phòng #Côn Sơn - Kiếp Bạc #Di sản văn hóa thế giới #Bộ nhận diện

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