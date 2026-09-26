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Văn hóa

Hàng nghìn người đón đoàn Nghinh Ông trên biển về Lăng Ông Thủy Tướng

Ngô Tùng

TPO - Không quản nắng nóng giữa trưa, hàng nghìn người dân và du khách nô nức chào đón đoàn nghi lễ trở về sau khi thực hiện hành trình Nghinh Ông trên biển. Người dân địa phương cũng bày mâm lễ trước nhà cúng bái Đức Ông cầu những điều tốt đẹp cho gia đạo.

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Sáng 26/9, đoàn nghi lễ Nghinh Ông đã thực hiện lễ đưa, rước kiệu lễ từ Lăng Ông Thủy Tướng (xã Cần Giờ, TPHCM) ra bến đò Cơ Khí để lên thuyền chuẩn bị cho buổi nghinh trên biển. Đây là hoạt động trọng tâm trong Lễ hội Nghinh Ông TPHCM﻿ tại xã Cần Giờ năm 2026. Ảnh: Ngô Tùng.
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Ngoài lãnh đạo xã Cần Giờ﻿, đoàn đưa, rước lễ còn có sự tham gia của các người dân, nghệ sĩ hóa thân thành các nhân vật thần tiên trong truyền thuyết.
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Tham gia đoàn Nghinh Ông còn có hơn 100 chiếc ghe, thuyền của ngư dân﻿. Trên hành trình di chuyển, người dân, du khách hào hứng reo hò rộn rã.
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Các thành viên trong Hội Vạn lạch Cần Thạnh thực hiện nghi thức cúng trên biển tưởng nhớ và tri ân Thần Nam Hải Đại tướng quân. Nghi lễ cũng nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, người dân được ấm no, hạnh phúc.
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Sau khoảng 2 giờ Nghinh di chuyển trên biển, gần 12h, đoàn Nghinh Ông đã về lại bến và tiếp tục đưa kiệu lễ về Lăng Ông Thủy Tướng để cúng lễ.
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Đông đảo bà con Cần Giờ và du khách thập phương hào hứng chào đón đoàn Nghinh Ông trở về và vào Lăng Ông Thủy Tướng để tiếp tục nghi lễ cúng lễ. Nhiều người dân cũng bày hương án trước nhà cúng bái Đức Ông.
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Tại Lăng Ông Thủy Tướng, bà con nhân dân tập trung dâng hương thể hiện lòng thành kính Đức Ông.
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Cụ bà 70 tuổi ngụ tại xã Bình Khánh cho biết khi nghe cháu nội chia sẻ về lễ hội, sáng nay bà đã đón xe buýt lên tham dự. "Đến đây, tôi lạy Ông, cầu được sức khỏe và gia đình bình an, nhờ Ông gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi", bà chia sẻ.
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Theo bà Võ Thị Diễm Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức người dân và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Trong đó, lễ đưa, rước Nghinh Ông là nghi thức quan trọng của lễ hội.
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"Buổi lễ đưa, rước Nghinh Ông hôm nay đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một mùa màng bội thu, người dân ấm no, hạnh phúc. Những yếu tố này cũng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới", bà Diễm Phượng chia sẻ.

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#Lễ hội Nghinh Ông #rước lễ #đoàn nghinh #đoàn thuyền #nghi lễ #Lăng Ông Thủy Tướng #xã Cần Giờ

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