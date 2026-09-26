Hàng nghìn người đón đoàn Nghinh Ông trên biển về Lăng Ông Thủy Tướng

TPO - Không quản nắng nóng giữa trưa, hàng nghìn người dân và du khách nô nức chào đón đoàn nghi lễ trở về sau khi thực hiện hành trình Nghinh Ông trên biển. Người dân địa phương cũng bày mâm lễ trước nhà cúng bái Đức Ông cầu những điều tốt đẹp cho gia đạo.
TPO - Ngày 26/9, ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 tổ chức khai mạc tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại. Á hậu Vân Nhi - Đại sứ du lịch Hải Phòng cùng nhiều đại biểu đã tham quan không gian di sản, trải nghiệm trà sen, ẩm thực và làng nghề truyền thống.
TPO - Sau gần 10 năm khởi công, dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Tỉnh đang triển khai giai đoạn 2, đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong năm nay.
TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
TPO - Trụ sở số 1 Tràng Tiền (Hà Nội) của Nhà hát Kịch Việt Nam đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhiều yêu cầu của sân khấu chuyên nghiệp. Nhà hát sẽ chuyển đến trụ sở mới khang trang hơn.
Hạnh phúc hóa ra không phải là một cái đích xa xôi nào đó trên đỉnh cao vinh quang. Hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc ta dám đối diện với sự tụt hậu của chính mình vào một buổi chiều dạo phố, để rồi từ tiếng cười trớ trêu của những con người lam lũ năm ấy, ta mài giũa nên một phiên bản kiên cường hơn, cởi mở hơn của ngày hôm nay.
TP - Doanh thu phim Việt trong quý III/2026 giảm hơn 800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cuối năm, hàng loạt phim Việt xếp lịch ra rạp, đặt thị trường trước bài toán không chỉ là có phim để chọn, mà là tìm được phim đủ sức kéo khán giả trở lại.
TPO - Chương trình nghệ thuật nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026 giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển, trong đó có nghi thức Khai biển, nghệ thuật hát Bả trạo, tín ngưỡng thờ Cá Ông (cá voi) đồng thời tái hiện cảnh Cá Ông cứu giúp ngư dân gặp sóng dữ giữa biển khơi.
Không bắt đầu bằng việc đứng trước một bức tranh, Van Gogh Timeless lại chọn cách khác biệt: đưa người xem bước vào một thế giới nghệ thuật được tạo nên bằng ánh sáng, âm thanh, chuyển động và tương tác. Qua 13 không gian, những kiệt tác của danh họa Van Gogh hiện ra không chỉ để ngắm nhìn, mà để cảm nhận bằng nhiều giác quan và qua những câu kết nối tâm hồn.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các địa phương, bộ, ngành thực hiện chính sách miễn, giảm phí tham quan, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập cho nhân dân trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
TPO - Bel Brands USA đưa hình chú bò không cười lên một số hộp phô mai tại Mỹ từ ngày 22/9. Doanh nghiệp cho biết đây là thay đổi tạm thời và sẽ công bố lý do sau.
TPO - Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” vừa được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Công trình nằm giữa không gian cội nguồn của dân tộc, tạo thêm một điểm nhấn đặc biệt trên núi Nghĩa Lĩnh.
TPO - Cục Điện ảnh vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và phổ biến phim trên không gian mạng.
TPO - Hàng chục nghìn người dân và du khách chen chân tại Quảng trường Lâm Viên và các tuyến đường quanh hồ Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng để xem rước đèn Trung thu. Trong đó mô hình phượng hoàng cao khoảng 5 m, dài 10 m trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý.
Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok - Vĩnh Long năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11 với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo, mang đậm bản sắc, đặc biệt là di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer.
Sau hai tuần phát động, cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” đã nhận hàng trăm tác phẩm gửi về từ nhiều địa phương. Từ những chuyến đi, cuộc gặp, công việc đến những khoảnh khắc riêng tư, các tác giả đang kể lại những trải nghiệm đã khiến họ nhìn cuộc sống và chính mình theo một cách khác.
TPO - Sau gần hai năm thi công, dự án bảo tồn, tu bổ đàn Nam Giao (phần còn lại) tại TP. Huế bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Những công trình từng chỉ còn nền móng, dấu tích mong manh nay dần hồi sinh, góp phần hoàn chỉnh diện mạo đàn tế Trời duy nhất còn tương đối nguyên vẹn ở Việt Nam.