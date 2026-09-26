Hồi sinh trung tâm bảo tồn dân ca ví, giặm sau gần 10 năm đắp chiếu

TPO - Sau gần 10 năm khởi công, dự án Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Tỉnh đang triển khai giai đoạn 2, đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong năm nay.

Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014. Một năm sau, Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Năm 2016, công trình được khởi công, nằm trên đường Nguyễn Du, phường Trường Vinh, được kỳ vọng trở thành không gian chuyên biệt để bảo tồn, nghiên cứu, lưu giữ và phát huy giá trị dân ca ví, giặm.

Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh nằm trên đường Nguyễn Du, phường Trường Vinh, Nghệ An.

Theo thiết kế, tòa nhà cao 5 tầng, gồm khu hành chính, các phòng tập luyện, sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và lưu giữ di sản. Công trình còn có khán phòng 500 chỗ phục vụ biểu diễn nghệ thuật.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào năm 2021, đồng thời trở thành nơi làm việc và biểu diễn của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể đưa vào vận hành.

Qua nhiều năm dang dở, một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, bong tróc. Khu vực bên ngoài tòa nhà cỏ dại mọc um tùm. Phần khuôn viên phía trước cũng chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng do còn một hộ dân chưa bàn giao đất.

Công trình được khởi công từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, phần lớn tòa nhà đã được hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ bản như sơn tường, cửa, trần, hệ thống điện chiếu sáng và máy lạnh.

Việc công trình kéo dài nhiều năm khiến những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống mong chờ ngày dự án hoàn thiện để có thêm một không gian chuyên nghiệp dành cho ví, giặm và các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí đầu tư giai đoạn 2 của dự án. Ở giai đoạn này, các hạng mục còn thiếu sẽ được tiếp tục hoàn thiện, gồm sân vườn, cảnh quan, trang thiết bị cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng...

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, công trình phải hoàn thiện trong tháng 12 để đưa vào sử dụng.

Sau nhiều năm dang dở, một số hạng mục tại công trình có dấu hiệu xuống cấp, bong tróc.

Nhạc sĩ Trần Quốc Chung - Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An - cho biết ông cùng nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu ví, giặm rất mong công trình sớm được bàn giao.

Theo ông Chung, đây không chỉ là nơi làm việc, nghiên cứu và lưu giữ các giá trị của dân ca ví, giặm mà còn được định hướng trở thành không gian biểu diễn nghệ thuật.

Khán phòng 500 chỗ trong tòa nhà dự kiến tổ chức các chương trình biểu diễn thường xuyên, kết hợp dân ca ví, giặm truyền thống với các chương trình múa, hát đương đại.

Trần nhà bong tróc sau nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng.

Khuôn viên bên ngoài cũng được thiết kế với các sân khấu nhỏ, sân vườn và hệ thống chiếu sáng, tạo không gian sinh hoạt cho các câu lạc bộ ví, giặm, đồng thời phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách. “Chúng tôi đã lên phương án xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn để phục vụ nhân dân và du khách”, ông Chung chia sẻ.

Khi Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm đi vào hoạt động, nhà hát dân ca trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Thành Vinh, vẫn được sử dụng làm nơi tập luyện và làm việc của các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An.

Việc hoàn thiện công trình sau nhiều năm dang dở được kỳ vọng tạo thêm một địa chỉ chuyên biệt cho việc bảo tồn, trình diễn và lan tỏa giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.