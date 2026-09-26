Á hậu Vân Nhi trải nghiệm không gian di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc

TPO - Ngày 26/9, ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 tổ chức khai mạc tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại. Á hậu Vân Nhi - Đại sứ du lịch Hải Phòng cùng nhiều đại biểu đã tham quan không gian di sản, trải nghiệm trà sen, ẩm thực và làng nghề truyền thống.

Trưa 26/9, ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 tổ chức khai mạc tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại.

Dự khai mạc có ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Á hậu Vân Nhi - Đại sứ du lịch Hải Phòng và hàng nghìn người dân, du khách thập phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại năm 2026 diễn ra trong 9 ngày (26/9-4), tại khu vực phía trước đền Kiếp Bạc nhằm quảng bá Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Du khách xem các tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại lễ hội.

Tuần văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại năm 2026 được tổ chức thành 5 khu vực với nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn.

Nổi bật là không gian di sản và trải nghiệm trà sen, giới thiệu các giá trị tiêu biểu của Di sản văn hóa thế giới, các điểm đến và sản phẩm du lịch của Hải Phòng. Trong đó, kết nối 5 điểm thuộc Di sản thế giới gồm chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương, cùng 3 chương trình du lịch và các tuyến kết nối trong và ngoài thành phố.

Không gian làng nghề truyền thống quy tụ 9 làng nghề, đơn vị và nhóm nghệ nhân, với 14 chủ thể, giới thiệu khoảng 300-400 sản phẩm tiêu biểu. Các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật, quy trình chế tác, góp phần giới thiệu và lan tỏa những giá trị, tinh hoa nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không gian sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu có sự tham gia của 36 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, giới thiệu khoảng 220 mã, loại sản phẩm với gần 19.000 đơn vị sản phẩm.

Á hậu Vân Nhi cùng các đại biểu tham quan không gian trải nghiệm làng nghề, thư pháp tại đền Kiếp Bạc.

Không gian ẩm thực giới thiệu những món ăn, sản vật đặc trưng, qua đó góp phần kể những câu chuyện về văn hóa, vùng đất và con người Hải Phòng.

Bên cạnh đó, có nhiều chương trình nghệ thuật do các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và câu lạc bộ văn nghệ dân gian biểu diễn như hát chèo, hát văn, múa rối nước, ca trù… Đặc biệt, nghệ thuật múa rối nước, loại hình gắn liền với đời sống văn hóa nông thôn Bắc Bộ được tái hiện sinh động qua phần biểu diễn của các nghệ nhân đến từ nhà hát sân khấu truyền thống thành phố và hai phường rối nước Thanh Hải, Hồng Phong.

Ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan. Nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và các bậc tiền nhân đã có những đóng góp to lớn cho lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tiêu biểu là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Đệ tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Huyền Quang, Tư đồ Trần Nguyên Đán, Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại lễ hội.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Côn Sơn - Kiếp Bạc vẫn trường tồn cùng thời gian, trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần tự cường và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Là nơi để mỗi người tìm về với lịch sử, tưởng nhớ, tri ân tiền nhân và thêm tự hào về những giá trị văn hóa đã được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới là niềm vinh dự, tự hào lớn lao. Đồng thời, đặt ra trách nhiệm cao hơn trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản, để những giá trị quý báu ấy tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau, đồng thời trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững.