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Văn hóa

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Người giao nộp tượng thần khỉ ở Quảng Ngãi vừa được thưởng tiền, vừa nhận bằng khen

Nguyễn Ngọc

TPO - Ông Dương Đình Lục (trú thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường), người phát hiện và giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 27/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Dương Đình Lục (trú thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường) vì có thành tích trong việc phát hiện và giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman.

Tiền thưởng kèm theo bằng khen được thực hiện theo quy định hiện hành, trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã quyết định chi thưởng gần 93 triệu đồng cho ông Dương Đình Lục vì phát hiện và giao nộp cổ vật.

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Ông Dương Đình Lục và tượng thần khỉ Hanuman.

Khoản tiền này được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị thực hiện việc chi thưởng trong năm 2026.

Tháng 3/2021, ông Dương Đình Lục phát hiện tượng thần khỉ Hanuman tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3 (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, nay thuộc xã Vạn Tường). Thời điểm đó, trong lúc ra biển câu cá, ông Lục phát hiện một vật thể bằng đá nằm chìm dưới lớp cát. Vị trí phát hiện cách bờ khoảng 50 m, ở độ sâu khoảng 4 m.

Nhận thấy đây là bức tượng có hình dáng đặc biệt, ông Lục huy động người thân, thuê phương tiện để trục vớt. Do tượng rất nặng, quá trình đưa cổ vật từ dưới biển lên bờ và vận chuyển về nhà gặp nhiều khó khăn.

Sau khi trục vớt, ông Lục xác định bức tượng nặng khoảng 150 kg. Thông tin về bức tượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người hiếu kỳ tìm đến nhà ông Lục để xem cổ vật.

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Tượng thần khỉ Hanuman được ông Lục phát hiện khi đi bắt cá.

Ông Lục cho biết: "Có người từng trả 2 tỷ đồng để mua bức tượng nhưng tôi không đồng ý bán".

Biết việc ông Lục trục vớt và lưu giữ cổ vật, chính quyền địa phương đã đến vận động ông giao nộp cho Nhà nước để cơ quan chuyên môn bảo quản, nghiên cứu và xác định giá trị. Năm 2023, ông Lục bàn giao tượng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tiếp nhận, bảo tàng thành lập hội đồng giám định để xác định niên đại, chất liệu và đặc điểm của cổ vật.

Kết quả giám định cho thấy đây là tượng thần khỉ Hanuman, có niên đại thế kỷ XI-XII. Tượng được làm bằng đá sa thạch hạt mịn, cao 84 cm, ngang 40 cm và nặng khoảng 150 kg. Cổ vật gồm bệ đá hình bát giác cao 14 cm và phần thân tượng cao 70 cm, được tạo tác trong tư thế ngồi.

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#Tượng thần khỉ Hanuman #Phát hiện cổ vật #Quảng Ngãi #Giao nộp cổ vật #Khen thưởng

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