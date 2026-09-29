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Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng

Ngọc Ánh

TPO - Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường.

Phiên đấu giá của Sotheby's vào ngày 29/9 (theo giờ Việt Nam) đã khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý dành cho mỹ thuật Việt Nam. Qua những mức giá công bố sau phiên, có thể thấy sức mua dành cho các họa sĩ Việt Nam vẫn rất rõ nét, trong đó nhiều tác phẩm vượt mức ước tính cao.

Gần 100 tỷ đồng cho tranh của Vũ Cao Đàm

Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (khoảng hơn 95 tỷ đồng), tại phiên.

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Tác phẩm của danh họa Vũ Cao Đàm vừa trở thành tác phẩm mỹ thuật Việt Nam có mức đấu giá cao nhất hiện nay.

Mức giá này cao hơn nhiều so với ước tính 8-19,6 triệu HKD, đưa tác phẩm trở thành tranh Việt Nam có giá đấu giá cao nhất hiện nay. Tác phẩm của Vũ Cao Đàm cũng vượt qua kỷ lục 3,1 triệu USD của Chân dung cô Phương - tác phẩm của Mai Trung Thứ.

Theo thông tin nhà đấu giá công bố, bức tranh Conversation d'élégantes au jardin ra đời năm 1939, bằng mực và gouache trên lụa. Với tranh lụa, đây là quy mô đặc biệt lớn. Và nếu nhìn trong toàn bộ sự nghiệp của Vũ Cao Đàm, đây chắc chắn thuộc nhóm những tác phẩm lụa có kích thước nổi bật nhất được biết đến.

Họa sĩ Michel Vu - con trai Vũ Cao Đàm - cho rằng bức tranh này là một trong những tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của danh họa. ''Tranh khắc họa một tầm nhìn lý tưởng, tựa Vườn Địa Đàng - hình ảnh tượng trưng hoàn hảo cho hạnh phúc điển hình của phương Đông. Tôi nhận thấy vẻ đẹp trong những khuôn mặt mà ông vẽ vào thời điểm đó'', ông Michel Vu nói.

Màu sắc trong tranh nổi bật nhờ sự phong phú, có chất trữ tình. Theo Sotheby's, không nhiều bức họa thể hiện được trọn vẹn khả năng phi thường của họa sĩ trong việc dung hòa truyền thống Đông và Tây, biến một chất liệu cổ xưa của châu Á thành phương tiện thể hiện một tầm nhìn hiện đại về bản sắc Việt Nam.

Đại diện nhà đấu giá Le Auction House nhận định tác phẩm có lớp màu thấm nhanh, lớp màu mỏng, bề mặt nhạy và sai sót rất khó sửa theo cách của sơn dầu. Tranh càng lớn, việc kiểm soát độ loang, độ trong, sắc độ, nhịp điệu và sự cân bằng của toàn bộ bố cục càng khó. Với năm nhân vật cùng xuất hiện trên một mặt lụa rộng, họa sĩ không chỉ cần khả năng vẽ tốt, mà cần một tư duy bố cục rất chắc.

"Vũ Cao Đàm đã làm được điều đó bằng một cách rất nhẹ. Năm cô gái được đặt cạnh nhau nhưng không tạo cảm giác chật chội. Mỗi người có một tư thế, một hướng nhìn, một trạng thái riêng, nhưng tất cả vẫn nằm trong cùng một nhịp. Người phụ nữ áo đỏ phía bên trái tạo một điểm nóng đầu tiên. Bên cạnh là mảng xanh giúp hạ nhịp màu. Nhân vật trung tâm giữ vai trò kết nối. Người áo vàng ở tiền cảnh trở thành điểm sáng mạnh nhất của toàn bộ mặt tranh. Và người phụ nữ phía sau, với sắc xanh nhạt hơn, làm không gian như được mở rộng thêm một lớp", đại diện nhà đấu giá chia sẻ.

Điều đáng chú ý là Vũ Cao Đàm không cần mô tả quá nhiều. Khuôn mặt các nhân vật đều rất tiết chế. Mắt, mũi, miệng không bị nhấn vào chi tiết. Không ai nhìn thẳng vào người xem.

Bởi vậy, người xem có cảm giác rất lạ, dường như mình đang vô tình nhìn thấy khoảnh khắc riêng tư.

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Tác phẩm Maternité cũng có mức đấu giá cao trong phiên.

Giá tranh Việt tiếp tục tăng mạnh

Nhà nghiên cứu Lý Đợi nhận định việc mỹ thuật Việt Nam có bức tranh đạt 5 triệu USD trước năm 2030 và một bức 10 triệu USD trước năm 2045 là hoàn toàn có cơ sở. "Thậm chí cột mốc này sẽ bị xô đổ sớm", ông nói.

Phiên đấu giá ghi nhận mặt bằng giá đang tăng mạnh. Một số tác phẩm ghi nhận mức giá cao vọt, cho thấy sức mua và sự cạnh tranh đáng kể dành cho nghệ thuật Việt Nam tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc).

Trần Lưu Hậu với tác phẩm Park được ước tính 600.000-1,2 triệu HKD, nhưng kết thúc ở 2,816 triệu HKD (khoảng 9,32 tỷ đồng), cao hơn hai lần mức ước tính.

Nhóm tác phẩm của Lê Phổ tiếp tục có kết quả nổi bật. La Fleuriste đạt 1,92 triệu HKD (khoảng 6,36 tỷ đồng). Vase avec tournesols đạt 2,304 triệu HKD (khoảng 7,63 tỷ đồng).

Trong khi đó, tác phẩm Angkor Wat Temple của Trần Bình Lộc đạt 1,92 triệu HKD (khoảng 6,3 tỷ đồng).

Nhìn từ những kết quả vừa được công bố, giới chuyên môn nhận định phiên đấu cho thấy một bức tranh khá rõ. Nhiều tác phẩm Việt Nam không chỉ bán thành công mà còn vượt mạnh mức kỳ vọng ban đầu.

Đặc biệt, những tác phẩm có chất lượng tốt, đề tài đẹp và mang dấu ấn rõ nét của từng họa sĩ tiếp tục nhận được sự cạnh tranh đáng kể từ người mua.

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#Sotheby's #mỹ thuật Việt Nam #Vũ Cao Đàm #đấu giá #kỷ lục #Chân dung cô Phương

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