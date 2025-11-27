Biến bãi biển Đà Nẵng thành công viên nghệ thuật tương tác đầu tiên trên thế giới

TPO - Đó là một trong những hiến kế gây chú ý của Giáo sư Kang Hyun-jong, Trưởng khoa Nhân vật và Hoạt hình, Đại học Yuhan (Hàn Quốc) tại hội thảo Tham vấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TP Đà Nẵng đến năm 2030, diễn ra ngày 26/11.

Tấm tranh canvas khổng lồ, sống động

Theo GS Kang Hyun-jong, Đà Nẵng có hai địa điểm thuận lợi có thể triển khai các buổi trình chiếu nghệ thuật bằng công nghệ hiện đại.

Tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, với lợi thế các ngọn núi ở gần nhau, có thể chiếu phim mapping 360° lên bề mặt vách núi vào ban đêm. Nội dung trình chiếu là lịch sử và thần thoại Việt Nam. Như vậy, các ngọn núi ở đây được thắp sáng vào ban đêm, biến thành một tấm tranh canvas khổng lồ, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Ý tưởng thắp sáng bầu trời đêm trên biển Đà Nẵng bằng màn trình diễn nghệ thuật của máy bay không người lái.

Riêng các hang động tại danh thắng có thể dùng công nghệ hologram chiếu phim lên bề mặt bên trong hang động, kết hợp các buổi trình diễn võ thuật, văn hóa.

Ở khu vực biển, GS Kang hiến kế nên có một công viên nghệ thuật tương tác tại bãi biển Mỹ Khê - nơi từng được bình chọn là một trong những "bãi tắm đẹp nhất hành tinh". Đây sẽ là công viên nghệ thuật tương tác đầu tiên trên thế giới.

Ý tưởng của GS Kang là tổ chức khu nghệ thuật cát thực tế tăng cường, các thần thoại Việt Nam xuất hiện dưới dạng 3D qua điện thoại thông minh. Các tác phẩm của nghệ sĩ được trình chiếu trên màn hình LED lớn. Đồng thời có thêm vườn điêu khắc tương tác tái hiện các hiện vật của Vương quốc Chăm-pa.

Giáo sư Kang Hyun-jong hiến kế nên có một công viên nghệ thuật tương tác tại bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Vào ban đêm sẽ trình chiếu mapping sóng biển về hoạt hình dân gian Việt Nam được AI đồng bộ, trình chiếu video ánh sáng trên bãi cát, tái hiện các câu chuyện văn hóa trên bầu trời bằng máy bay không người lái.

Nếu thực hiện được, bãi biển Mỹ Khê cũng trở thành một tấm canvas khổng lồ sống động, mang vẻ đẹp kỳ diệu.

Điểm tham quan thành sản phẩm sáng tạo

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhìn nhận, sự phát triển của công nghiệp văn hóa (CNVH) đòi hỏi Đà Nẵng phải đầu tư vào hạ tầng dữ liệu văn hóa - sáng tạo. Một hệ sinh thái CNVH hiện đại cần có khả năng phân tích, dự báo và kết nối thông tin về di sản, nghệ nhân, sản phẩm sáng tạo, sự kiện, không gian sáng tạo và thị trường du lịch.

“Đà Nẵng có lợi thế về công nghệ số, vì vậy hoàn toàn có thể tiên phong xây dựng kho dữ liệu sáng tạo giúp thành phố phát triển du lịch văn hóa theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, hỗ trợ sản xuất nội dung số, quản lý di sản bằng công nghệ và đưa ra quyết sách dựa trên dữ liệu”, bà nhấn mạnh.

Cần chuyển hóa những điểm tham quan thành sản phẩm sáng tạo.

Bà cũng chia sẻ Đà Nẵng có nhiều di sản, thay vì để di sản chỉ đóng vai trò điểm tham quan thì cần chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo. Đơn cử như phố cổ Hội An, thành phố phải kết nối hệ thống nghề truyền thống, nghệ nhân và kiến trúc cổ của Hội An với các ngành thiết kế, truyền thông, quảng cáo và công nghiệp trải nghiệm để tạo ra những sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn địa phương nhưng đáp ứng thẩm mỹ đương đại. Đó có thể là thiết kế thủ công đương đại, nghệ thuật công cộng, chương trình nghệ thuật diễn giải di sản, các festival gắn với dòng chảy văn hóa Hội An - Đà Nẵng, hay các sản phẩm văn hóa số khai thác chất liệu di sản.