Bãi biển Đà Nẵng lại sạch đẹp như chưa hề có... bão

TPO - Qua một ngày ngổn ngang sau bão, các bãi tắm du lịch ở Đà Nẵng dần trở lại diện mạo vốn có. Du khách vô tư lướt sóng, vui chơi, tắm nắng, check-in trên bãi biển.
Du khách thích thú tắm biển, trải nghiệm các trò chơi dưới nước như lướt ván, lướt sóng, chèo SUP... Những con sóng lớn càng hấp dẫn và thử thách du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.
Tuy vậy, lực lượng cứu hộ vẫn liên tục tuần tra, nhắc nhở du khách không bơi ra quá xa hoặc không vui chơi ở những khu vực có sóng quá lớn để đảm bảo an toàn.
Tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, T20... đa phần du khách chỉ đi dạo, chụp hình check-in chứ chưa tắm biển vì e ngại sóng lớn.
"Đối với khu vực bãi biển, công ty môi trường đang khẩn trương thu dọn, trong đó ưu tiên làm sạch các bãi biển du lịch trước. Hiện, các bãi tắm đã ổn định, hoạt động tắm biển, vui chơi của du khách đã sôi động trở lại. Chúng tôi cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ chủ động sửa sang, dọn dẹp cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện hoạt động du lịch trở lại, phục vụ khách ngay lập tức", ông Vũ nói.