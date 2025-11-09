Bãi biển Đà Nẵng lại sạch đẹp như chưa hề có... bão

TPO - Qua một ngày ngổn ngang sau bão, các bãi tắm du lịch ở Đà Nẵng dần trở lại diện mạo vốn có. Du khách vô tư lướt sóng, vui chơi, tắm nắng, check-in trên bãi biển.