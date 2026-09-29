Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngọn đồi ở Thanh Hóa có vết nứt kéo dài 1.000m, hàng chục hộ dân phải di dời

Phạm Trường

TPO - Sau mưa lớn kéo dài, khu vực đồi Na Lo ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài hơn 1.000m, nhiều điểm sụt sâu khoảng 1,5m, đe dọa sự an toàn của hàng trăm người dân.

Ngày 29/9, ông Hoàng Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương (tỉnh Thanh Hóa), cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, khu vực đồi Na Lo xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 1.000m.

1000032651.png
Vết nứt, sụt lún sâu trên đồi Na Lo.

Theo ông Thanh, các vết nứt nằm cách chân đồi khoảng 15-50m. Một số vị trí tiếp tục sụt sâu khoảng 1,5m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt với khối lượng lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và tuyến đường tỉnh 530B.

Tại khu vực Na Niếng, thôn Tân Lập, các vết nứt có chiều dài khoảng 70-100m, có vị trí từng sụt lún 60-70cm, rộng 40-50cm.

Khu vực sụt lún, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến 34 hộ với 180 nhân khẩu thôn Tân Lập và 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến khu vực đồi ở thôn Tân Lập xảy ra sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống, làm sập và hư hỏng 9 nhà dân. Sạt lở cũng khiến khoảng 400m tuyến đường tỉnh 530B bị đứt gãy, hư hỏng.

1000032649.png
Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương Hoàng Văn Thanh (bìa trái) cùng đoàn công tác kiểm tra sạt lở gây hư hỏng nhà dân.

"Xã đã di dời toàn bộ 34 hộ ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đến thực địa để lên phương án xử lý", ông Thanh nói.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương cho biết thêm, trong số 34 hộ dân ảnh hưởng, có 18 thuộc diện bố trí, ổn định dân cư theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030. 16 hộ còn lại, chưa thuộc diện của dự án.

Về các trường học trong vùng nguy cơ, chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến để có phương án đảm bảo an toàn.

1000032650.png
1000032652.png
Chính quyền địa phương lên phương án di dời trước nguy cơ sạt lở.

Hiện, địa phương đã yêu cầu các hộ dân ảnh hưởng chấp hành nghiêm việc di dời, tuyệt đối không quay trở lại nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý đi vào khu vực đồi Na Lo, Na Niếng và những vị trí đang tiếp tục xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún.

Các phòng chuyên môn của xã được yêu cầu theo dõi sát diễn biến, thường xuyên kiểm tra các vết nứt, điểm sụt lún; kịp thời cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và kiểm soát việc đi lại nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Xem thêm

#sạt lở #đồi Na Lo #Thanh Hóa #di dời dân #nguy cơ sạt lở #sạt lở đất #mưa lớn

Cùng chuyên mục

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

Tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu hai anh em ruột đuối nước

TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.

Sạt trượt bờ mái taluy dự án đường tránh trung tâm Cao Bằng

Sạt trượt bờ mái taluy dự án đường tránh trung tâm Cao Bằng

TPO - Dự án tuyến tránh trung tâm Cao Bằng vừa xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, gây ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Trong sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.

Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp như tranh

Mù Cang Chải mùa lúa chín đẹp như tranh

TPO - Những ngày cuối tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa lúa chín. Sắc vàng phủ kín những sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi hình.

Khẩn trương xác minh vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

Khẩn trương xác minh vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giao Chi cục quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, UBND xã Sró và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài viết của báo Tiền Phong: “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”.

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe