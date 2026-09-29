Ngọn đồi ở Thanh Hóa có vết nứt kéo dài 1.000m, hàng chục hộ dân phải di dời

TPO - Sau mưa lớn kéo dài, khu vực đồi Na Lo ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài hơn 1.000m, nhiều điểm sụt sâu khoảng 1,5m, đe dọa sự an toàn của hàng trăm người dân.

Ngày 29/9, ông Hoàng Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương (tỉnh Thanh Hóa), cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, khu vực đồi Na Lo xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 1.000m.

Vết nứt, sụt lún sâu trên đồi Na Lo.

Theo ông Thanh, các vết nứt nằm cách chân đồi khoảng 15-50m. Một số vị trí tiếp tục sụt sâu khoảng 1,5m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt với khối lượng lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và tuyến đường tỉnh 530B.

Tại khu vực Na Niếng, thôn Tân Lập, các vết nứt có chiều dài khoảng 70-100m, có vị trí từng sụt lún 60-70cm, rộng 40-50cm.

Khu vực sụt lún, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến 34 hộ với 180 nhân khẩu thôn Tân Lập và 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương.

Trước đó, mưa lớn kéo dài khiến khu vực đồi ở thôn Tân Lập xảy ra sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống, làm sập và hư hỏng 9 nhà dân. Sạt lở cũng khiến khoảng 400m tuyến đường tỉnh 530B bị đứt gãy, hư hỏng.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương Hoàng Văn Thanh (bìa trái) cùng đoàn công tác kiểm tra sạt lở gây hư hỏng nhà dân.

"Xã đã di dời toàn bộ 34 hộ ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đến thực địa để lên phương án xử lý", ông Thanh nói.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương cho biết thêm, trong số 34 hộ dân ảnh hưởng, có 18 thuộc diện bố trí, ổn định dân cư theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030. 16 hộ còn lại, chưa thuộc diện của dự án.

Về các trường học trong vùng nguy cơ, chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến để có phương án đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương lên phương án di dời trước nguy cơ sạt lở.

Hiện, địa phương đã yêu cầu các hộ dân ảnh hưởng chấp hành nghiêm việc di dời, tuyệt đối không quay trở lại nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý đi vào khu vực đồi Na Lo, Na Niếng và những vị trí đang tiếp tục xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún.

Các phòng chuyên môn của xã được yêu cầu theo dõi sát diễn biến, thường xuyên kiểm tra các vết nứt, điểm sụt lún; kịp thời cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và kiểm soát việc đi lại nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.