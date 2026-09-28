Quảng Ngãi: Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

TPO - Từ những khối đá núi lửa, người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kỳ công xếp thành bờ, tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn theo sườn đảo để trồng hành, tỏi. Giữa biển khơi, những bờ đá nối nhau không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn lưu dấu cách người dân đảo thích nghi với vùng đất núi lửa khắc nghiệt.