Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Quảng Ngãi:

Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

Nguyễn Ngọc

TPO - Từ những khối đá núi lửa, người dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi kỳ công xếp thành bờ, tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn theo sườn đảo để trồng hành, tỏi. Giữa biển khơi, những bờ đá nối nhau không chỉ tạo nên cảnh quan độc đáo mà còn lưu dấu cách người dân đảo thích nghi với vùng đất núi lửa khắc nghiệt.

414.jpg
Đặc khu Lý Sơn nằm cách đất liền tỉnh Quảng Ngãi﻿ khoảng 17 hải lý. Hòn đảo được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa, để lại lớp dung nham phong hóa và nền đất bazan giàu khoáng chất. Ảnh: Bùi Thanh Trung.
tp_2098.jpg
Trên nền đất đặc biệt ấy, người dân Lý Sơn bao đời trồng hành, tỏi. Mỗi năm, nông dân trên đảo sản xuất một vụ tỏi và ba vụ hành. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
tp_2095.jpg
tp_2096.jpg
Ở những khu vực sát chân núi, địa hình dốc khiến việc canh tác không dễ dàng. Để giữ đất, người dân đã cải tạo sườn dốc thành từng thửa ruộng “bậc thang”.
tp_666.jpg
tp_677.jpg
tp_681.jpg
Điểm đặc biệt là bờ ruộng không xây bằng gạch hay bê tông mà được ghép hoàn toàn từ đá núi lửa có sẵn trên đảo.
tp_679.jpg
Từng viên đá được xếp chồng khéo léo, tạo thành những bờ cao khoảng 20-40cm, phân chia các thửa ruộng thành từng tầng nối tiếp nhau.
tp_2090.jpg
Nhiều nơi, bờ đá được xây cao từ 0,5-1m để chắn những luồng gió mạnh từ biển thổi vào.
tp_680.jpg
tp_660.jpg
Nhìn từ trên cao, những bờ đá ngoằn ngoèo men theo triền núi, xen giữa màu xanh của hành, tỏi, tạo nên những đường nét đặc biệt giữa không gian biển đảo.
tp_674.jpg
tp_2093.jpg
tp_668.jpg
Các phiến đá trầm tích núi lửa với hình dạng, kích thước khác nhau.
tp_2094.jpg
Ông Nguyễn Văn Bình (trú đặc khu Lý Sơn) sở hữu khoảng 400m² ruộng bậc thang. Những thửa ruộng này đã có từ thời cha ông để lại. Qua nhiều năm canh tác, gia đình tiếp tục gia cố các bờ đá để giữ đất và bảo vệ hoa màu.
tp_2091.jpg
“Khu vực này nằm sát núi lửa đã tắt nên có độ dốc cao, do đó phải làm ruộng bậc thang để giữ đất. Đá núi lửa được dùng để đắp bờ, nhiều nơi còn tạo thành tường đá rất cao nhằm chắn gió từ biển”, ông Bình cho biết.
tp_2088.jpg
Không chỉ giúp giữ đất, những bờ đá còn trở thành “tấm chắn” tự nhiên cho cây trồng trước gió biển. Ở những khu vực không có bờ đá cao, nông dân thường phải mua lưới bao quanh ruộng để hạn chế gió làm ảnh hưởng đến hành, tỏi.
tp_669.jpg
Theo ông Võ Trí Thời - Phó phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn, toàn đặc khu có khoảng 300 ha đất nông nghiệp. Một phần diện tích nằm gần các đồi, núi được người dân cải tạo thành ruộng bậc thang để sản xuất.
tp_671.jpg
Qua nhiều thế hệ, những bờ đá núi lửa không chỉ phục vụ sinh kế mà còn tạo nên một cảnh quan riêng có trên đảo. Giữa màu xanh của biển, màu nâu đen của đá núi lửa và những luống hành, tỏi nối nhau thành tầng khiến khu vực này trở thành điểm nhấn với du khách.

Xem thêm

#Lý Sơn #Ruộng bậc thang đá núi lửa #Nông nghiệp đảo #Hành tỏi Lý Sơn #Cảnh quan biển đảo

Cùng chuyên mục

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

Du khách ùn ùn đổ về Mù Cang Chải

TPO - Cuối tuần thời tiết đẹp, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đón lượng lớn du khách đến ngắm mùa lúa chín. Có thời điểm, đoạn đường dẫn lên đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải ùn tắc hơn 2 tiếng do đoạn đường nhỏ hẹp.

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

Đẹp ngỡ ngàng ‘vịnh Tà Phình’ giữa núi rừng Sơn La

TPO - Từ một thung lũng rộng hàng trăm ha vốn là nơi canh tác lúa, ngô, mùa mưa về, Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại ngập nước, tạo nên những hồ nước uốn lượn đẹp nên thơ giữa núi rừng. Người dân địa phương gọi nơi đây là “vịnh Tà Phình” và bắt đầu đưa thuyền vào khai thác du lịch trải nghiệm.

Đề xuất xây Tháp vọng cảnh cao 70m trên sông Kỳ Cùng

Đề xuất xây Tháp vọng cảnh cao 70m trên sông Kỳ Cùng

TPO - Tỉnh Lạng Sơn giao cho các sở, ngành xem xét đề xuất xây dựng Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng, cao khoảng 70m, sức chứa tối đa 200 người cùng thời điểm. Dự án có mục tiêu phục vụ người dân, du khách tham quan, ngắm cảnh tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

Khách Tây háo hức rước đèn Trung thu

TPO - Không chỉ là đêm hội dành cho thiếu nhi, Trung thu tại Thung Nham năm nay trở thành trải nghiệm văn hóa đặc biệt khi nhiều du khách quốc tế cùng cầm đèn lồng, rước đèn và hòa vào không khí mùa trăng giữa không gian di sản Ninh Bình.

Vietnam Airlines làm chủ công nghệ huấn luyện cho chiến lược đội bay mới

Vietnam Airlines làm chủ công nghệ huấn luyện cho chiến lược đội bay mới

Chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển đội tàu bay mới, Vietnam Airlines tiếp tục hợp tác với CAE Inc. (CAE) trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ mô phỏng và vận hành hệ thống huấn luyện hàng không. Thỏa thuận được triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Khách Tây mê mẩn sắc màu Trung thu bên hồ Hoàn Kiếm

Khách Tây mê mẩn sắc màu Trung thu bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Những chiếc đèn Trung thu truyền thống nối tiếp nhau rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm, đưa sắc màu đêm Rằm xuống phố và thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.

Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.

Tận thấy bên trong nhà ga 'siêu sân bay' Long Thành

Tận thấy bên trong nhà ga 'siêu sân bay' Long Thành

TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe