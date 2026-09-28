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Hàng không - Du lịch

Khách nam ngạc nhiên được người phụ nữ lạ chở đi cà phê ở TPHCM

Robert Berg (quốc tịch Thụy Điển) tỏ ra ngạc nhiên khi được một người dân ở TPHCM chủ động chở đi mua cà phê và trả giúp phần tiền, trong khi cả 2 không quen biết trước đó.

Dù đã rời Việt Nam, Robert Berg (28 tuổi) vẫn nhớ rõ người phụ nữ không quen biết ở TPHCM nhiệt tình chở anh đi mua cà phê bằng xe máy và trả giúp phần tiền. Đây là kỷ niệm đẹp nhất của Robert trong chuyến du lịch tại đây.

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Robert trò chuyện cùng nhóm học sinh tại quán cà phê được người phụ nữ chở đến. Ảnh: Robert Berg.

Đoạn video sau đó được Robert đăng tải vào cuối tháng 8, thu về hơn 3,2 triệu lượt xem. Nhiều du khách quốc tế khác cũng dành lời khen cho hành động tử tế của người phụ nữ này.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Robert cho biết khi đang đi bộ trên đường Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng), anh ghé vào một quán nhỏ để mua cà phê đen đá không đường. Tuy nhiên, tất cả đồ uống đều được pha sẵn. Trước đó, nam du khách đã cố gắng tìm nhưng xung quanh khá ít quán cà phê.

Thấy vẻ mặt Robert hơi thất vọng và không biết nhiều tiếng Việt để hỏi thêm, một người phụ nữ địa phương đã chủ động trao đổi với anh bằng tiếng Anh. Ban đầu, Robert nghĩ cô chỉ giúp mình gọi món, nhưng người phụ nữ bất ngờ đề nghị chở anh đến một quán cà phê gần đó.

Nam du khách tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy sự chân thành của người phụ nữ, anh đã lên xe. Quãng đường đến quán chỉ vài trăm mét, nhưng đủ để cả 2 trò chuyện khá nhiều bằng tiếng Anh.

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Người phụ nữ dùng xe máy của mình chở nam du khách đến quán cà phê. Ảnh: Robert Berg.

Khi đến quán, người phụ nữ tiếp tục hướng dẫn Robert phát âm "cà phê không đường" bằng tiếng Việt, chủ động trả tiền ly cà phê, nói "Welcome to Vietnam" (tạm dịch: chào mừng đến Việt Nam) và nhanh chóng rời đi mà không để lại thông tin liên lạc.

"Ở Thụy Điển, mọi người khá kín kẽ, nên tôi không quen với việc nhận được sự giúp đỡ từ một người vừa gặp, bởi họ không có lý do để bỏ thời gian cho mình. Tôi kể với bạn bè rằng chỉ 17.000 đồng, cô ấy đã chứng minh người Việt Nam thực sự tốt bụng như những gì các du khách truyền tai nhau", anh bày tỏ.

Trong chuyến du lịch 2 tuần, Robert Berg chỉ khám phá TP.HCM để hiểu rõ văn hóa. Anh dạo nhiều khu chợ truyền thống, thăm thú công trình nổi tiếng và len lỏi vào những con đường nhỏ.

Đi nhiều nơi, chứng kiến sự phát triển của nhiều thành phố lớn ở châu Á, nhưng TPHCM cho anh nhiều trải nghiệm khác biệt. Thành phố có nhịp sống sôi động, nhưng không vội vã, con người vẫn tìm được thú vui riêng. Có khu vực hiện đại, đông khách du lịch, nhưng cũng có nơi tĩnh lặng, chỉ có dân cư. Robert cho rằng sự đối lập này tạo nên một thành phố thú vị.

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Nam du khách đi khắp TP.HCM và vẫn quay lại trong chuyến đến Việt Nam tiếp theo. Ảnh: Robert Berg.

Ẩm thực cũng là một phần quan trọng trong hành trình. Nam du khách Thụy Điển đã thử bánh xèo, cơm tấm, bún bò Huế, bánh cuốn và nhiều món ăn khác. Hầu hết món ăn Việt Nam đều hợp khẩu vị, trong đó anh yêu thích nhất là bánh xèo và cơm tấm. Cà phê cũng được anh nhận xét có hương vị đậm đà, để lại ấn tượng.

Tuy nhiên, sau tất cả, điều khiến Robert muốn quay lại TP.HCM nhất là con người. Anh chia sẻ bản thân đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với những người hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, một người đạp xích lô hay tài xế xe công nghệ dừng đèn đỏ bên cạnh cũng có thể dễ dàng bắt chuyện.

"Chuyến du lịch Việt Nam tiếp theo tôi sẽ đến Hà Nội để xem có những điểm giống và khác gì so với TP.HCM", Robert nói.

Không riêng du khách người Thụy Điển, nhiều du khách quốc tế khác cũng nhận được sự giúp đỡ từ người dân khi đến Việt Nam. Hồi tháng 7, Joe Brady (28 tuổi, quốc tịch Anh) được một người phụ nữ bán ve chai ở TP.HCM đi khắp nơi để tìm giúp đôi giày bỏ quên và nhất quyết từ chối nhận tiền thay cho lời cảm ơn.

Tháng 5, một nữ du khách nước ngoài được nhân viên quán bún chả Đắc Kim (Hà Nội) xoa bóp, bôi dầu gió khi thấy cô có dấu hiệu mệt mỏi, say nắng. Sau ít phút, vị khách dần tỉnh táo.

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Khách quốc tế đông đúc tại chợ Bến Thành (TPHCM) đầu năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Câu chuyện của Robert Berg diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam trên đà tăng đều đặn.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong 9 tháng, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 77,4% kế hoạch năm. Khách nội địa ước đạt 39,5 triệu lượt, giảm 5,2% và hoàn thành 79,1% kế hoạch năm.

Tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ và đạt 85,7% kế hoạch năm. Thành phố đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch trong năm 2026.

Znews

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#du lịch Việt Nam #TPHCM #người Việt #khách quốc tế #cà phê Việt

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