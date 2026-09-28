Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.
TPO - Cuối tuần thời tiết đẹp, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đón lượng lớn du khách đến ngắm mùa lúa chín. Có thời điểm, đoạn đường dẫn lên đồi Móng Ngựa, bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải ùn tắc hơn 2 tiếng do đoạn đường nhỏ hẹp.
TPO - Sáng 27/9, chuyến bay thẳng đầu tiên đã đưa hơn 370 du khách Nga đến Phú Quốc, tỉnh An Giang, mở đầu mùa du lịch Đông 2026-2027 tại đảo ngọc.
TPO - UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Cảng Hàng không Phù Cát khẩn trương khắc phục bất cập, bổ sung nhiều hạng mục tại ga đến T2 để phục vụ các chuyến bay quốc tế.
TPO - Bảy tiếp viên trên chuyến bay AS-803 từ Los Angeles đến Honolulu của Alaska Airlines báo cáo đau đầu, buồn nôn sau khi phát hiện mùi bất thường trong cabin. Nguyên nhân sự cố hiện chưa được xác định.
TPO - Sau thông báo tạm dừng, đại diện khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, tỉnh Lai Châu ngày 26/9 cho biết sẽ tiếp tục đón khách tại điểm du lịch sau ngày 1/10.
TPO - Từ một thung lũng rộng hàng trăm ha vốn là nơi canh tác lúa, ngô, mùa mưa về, Tà Phình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại ngập nước, tạo nên những hồ nước uốn lượn đẹp nên thơ giữa núi rừng. Người dân địa phương gọi nơi đây là “vịnh Tà Phình” và bắt đầu đưa thuyền vào khai thác du lịch trải nghiệm.
TPO - Tỉnh Lạng Sơn giao cho các sở, ngành xem xét đề xuất xây dựng Tháp vọng cảnh bên sông Kỳ Cùng, cao khoảng 70m, sức chứa tối đa 200 người cùng thời điểm. Dự án có mục tiêu phục vụ người dân, du khách tham quan, ngắm cảnh tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn.
Tô bún rạm của người miền biển Gia Lai 10 năm qua giá loanh quanh 5.000-10.000 đồng nhưng giữ trọn vị đậm đà, giàu dinh dưỡng trong thời bão giá.
Chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển đội tàu bay mới, Vietnam Airlines tiếp tục hợp tác với CAE Inc. (CAE) trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ mô phỏng và vận hành hệ thống huấn luyện hàng không. Thỏa thuận được triển khai trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
TPO - Những chiếc đèn Trung thu truyền thống nối tiếp nhau rực sáng bên hồ Hoàn Kiếm, đưa sắc màu đêm Rằm xuống phố và thu hút nhiều du khách quốc tế dừng chân theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.
TPO - Sau Thái Lan, Lào, Hàn Quốc, Singapore, Campuchia và Trung Quốc, hệ thống thanh toán xuyên biên giới qua QR của Việt Nam VietQRGlobal sắp mở rộng ra Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia.
TPO - Một vụ cháy nghi liên quan đến pin dự phòng xảy ra trên chuyến bay của Air Seoul trước giờ cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đến Đà Nẵng, khiến chuyến bay phải thay máy bay và khởi hành muộn gần 3 giờ.
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.
TPO - Bên dưới mái nhà ga hình hoa sen, hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác hàng không đang được đưa vào lắp đặt, hoàn thiện. Từ hệ thống băng chuyền hành lý, quầy gửi hành lý tự phục vụ đến thang cuốn… Dự án dần chuyển từ một công trường xây dựng thành một nhà ga Long Thành hiện đại, chuẩn bị vận hành.
Vietnam Airlines kết hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và BEAT Network mang không khí Tết Trung thu lên “Chuyến bay Chạm Trăng” VN218 từ TP.HCM đến Hà Nội.
Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được xây dựng trên diện tích 60ha tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam - thành viên BIM Group. Dự án được phát triển từ cảnh quan núi, rừng và biển đặc trưng của Vĩnh Hy, hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp mang bản sắc điểm đến.