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Hàng không - Du lịch

Trung Quốc:

Tên là cầu Như Ý nhưng nhìn đã thấy thót tim

Hồng Nhung

TPO - Nằm giữa những vách núi dựng đứng tại khu thắng cảnh Thần Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cầu Như Ý gây ấn tượng với thiết kế uốn lượn độc đáo, phần sàn kính trong suốt và độ cao khoảng 140m so với vực sâu.

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Cầu Như Ý (Ruyi Bridge) nằm tại thị trấn Bạch Tháp, huyện Tiên Cư, thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Công trình được xây dựng tại khu vực trung tâm của khu thắng cảnh Thần Tiên Cư - một địa danh nổi tiếng với những khu rừng xanh, suối nước trong vắt và địa hình đá núi lửa đặc trưng. Ảnh: Tripadvisor.
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Điểm đặc biệt của công trình nằm ở cấu trúc gồm 3 mặt cầu uốn lượn, đan xen. Khi nhìn từ trên cao, toàn bộ cây cầu có hình dáng tựa một miếng ngọc Như Ý lơ lửng giữa không trung, cũng có nét tương đồng với dải lụa của một nàng tiên. Cầu được thiết kế bởi Hà Vân Xương - một trong những kiến trúc sư từng tham gia thiết kế sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh. Ảnh: HighestBridges.com
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Phần phía trên của cầu sử dụng các tấm sắt đục lỗ, tầng phía dưới được thiết kế bằng kính trong suốt. Sự kết hợp này tạo cảm giác chênh vênh cho du khách khi đứng trên cầu, đặc biệt khi nhìn xuống vực sâu bên dưới. Với những người sợ độ cao, trải nghiệm bước trên lớp kính trong suốt ở 140m có thể là một thử thách không nhỏ. Ảnh: HighestBridges.com.
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Dù mang lại cảm giác mạo hiểm, cầu Như Ý được thiết kế với hệ thống kết cấu thép và kính cường lực nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Công trình đã trải qua các quy trình kiểm tra trước khi mở cửa đón khách. Cây cầu có chiều dài khoảng 100m, rộng khoảng 20m, tổng diện tích khu vực tham quan khoảng 1.100m² và chính thức đón du khách từ năm 2020. Ảnh: HighestBridges.com.
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Không chỉ là một công trình phục vụ du lịch, cầu Như Ý còn được xem là điểm nhấn kiến trúc giữa cảnh quan núi non của Thần Tiên Cư. Những đường cong mềm mại của cây cầu tương phản với các vách đá dựng đứng, tạo nên khung cảnh đặc biệt khi nhìn từ xa. Du khách có thể tiếp cận cầu Như Ý bằng cáp treo từ khu vực phía Nam hoặc phía Bắc của khu thắng cảnh. Tuy nhiên, phần lớn du khách thường đưa điểm đến này vào hành trình khám phá toàn bộ Thần Tiên Cư thay vì chỉ tham quan riêng cây cầu. Ảnh: SMH.
China Discovery

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#Cầu Như Ý #Thần Tiên Cư #Chiết Giang #du lịch Trung Quốc #kiến trúc độc đáo #cây cầu kính

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