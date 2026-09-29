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Bé gái bị bỏ rơi tại tịnh thất kèm thư tay

Trương Định

TPO - Một bé gái khoảng 20 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong thùng giấy trước tịnh thất ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, kèm lá thư viết tay nhờ sư cô cưu mang. Địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ và người thân của cháu bé.

Ngày 29/9, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đã ra thông báo tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi trước cổng một tịnh thất trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 8/8, người dân địa phương phát hiện một bé gái khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi tại tịnh thất Pháp Hải (thuộc thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến).

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Bé gái khoảng 20 ngày tuổi, kèm bức thư được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong thùng giấy trước tịnh thất ở xã Cát Tiến.

Cháu bé được quấn cẩn thận trong chiếc khăn màu vàng cam và đặt bên trong một thùng giấy carton, kèm theo một lá thư viết tay trình bày hoàn cảnh, gia đình không đủ khả năng để nuôi dưỡng cháu bé. Mong sư cô tại tịnh thất đón nhận và nuôi dưỡng cháu.

Sáng 10/8, cháu bé được hỗ trợ y tế và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong tình trạng suy hô hấp. Nhờ sự tận tình điều trị và chăm sóc tích cực của các bác sĩ, sức khỏe của bé đã ổn định.

UBND xã Cát Tiến sau đó thông báo tìm cha, mẹ, người thân thích của cháu bé và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã cũng như nhà văn hóa 10 thôn trên địa bàn. Người dân khi có thông tin cần cung cấp liên hệ với chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách Công tác trẻ em qua số điện thoại: 0819.393.466.

Hết thời hạn thông báo (đến hết ngày 3/10), nếu không có người thân đến nhận, UBND xã Cát Tiến sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, đồng thời giải quyết phương án tạm giao cho cá nhân có điều kiện và nguyện vọng nuôi dưỡng hoặc đưa trẻ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội theo quy định.

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#bé gái bỏ rơi #Gia Lai #tìm thân nhân #tịnh thất #cưu mang #trẻ em

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