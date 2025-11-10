Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lật tẩy màn kịch 'bỏ con trước chùa' để lách luật nhận con nuôi

Tưởng như vụ bỏ rơi trẻ trước cổng chùa là một câu chuyện thương tâm, song công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) đã nhanh chóng phát hiện đây chỉ là màn kịch được dựng lên để lách luật, hợp thức hóa thủ tục nhận con nuôi.

Ngày 10/11, Công an xã Vị Thủy, TP Cần Thơ cho biết trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc dàn cảnh bỏ rơi con để hợp thức hóa việc nhận con nuôi.

Trước đó, một cháu bé khoảng 6 tháng tuổi được đặt trước cổng chùa trên địa bàn xã Vị Thủy. Cháu bé được quấn trong tấm chăn mỏng, kèm theo tờ giấy nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn và nhờ người nhặt được nuôi giúp.

Tờ giấy và cháu bé được dàn cảnh bỏ rơi trước cổng chùa tại xã Vị Thuỷ
Ban đầu, sự việc trông có vẻ là một hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu bất thường đã khiến người phát hiện báo ngay cho công an.

Sau khi xác minh, Công an xã Vị Thủy xác định người nhận cháu bé làm con nuôi thực chất là một người thân trong gia đình bé. Người này đã cố tình dàn dựng cảnh bỏ rơi cháu bé để hợp thức hóa thủ tục nhận con nuôi, do gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý như đăng ký khai sinh và đăng ký hộ khẩu.

Hành vi gian dối này đã bị ngăn chặn kịp thời, đảm bảo an toàn và các quyền lợi hợp pháp cho đứa trẻ.

Nếu không được phát hiện, vụ việc có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như trẻ bị xâm hại, quyền lợi pháp lý bị vi phạm, hoặc phát sinh các tranh chấp phức tạp sau này.

Công an xã Vị Thủy cảnh báo, việc dựng tình huống giả, cung cấp thông tin sai sự thật hay lợi dụng trẻ em để hợp thức hoá thủ tục pháp lý là hành vi trái pháp luật và vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Người dân khi gặp khó khăn về thủ tục hành chính hay pháp lý cần liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết đúng quy định.

