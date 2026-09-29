Huế hợp nhất nhiều đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường

TPO - TP. Huế thành lập, tổ chức lại nhiều đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thú y nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngày 29/9, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh vừa ký 3 quyết định thành lập, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10.

Theo đó, TP. Huế thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại 4 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực cùng Ban Quản lý Cảng cá TP. Huế. Đơn vị mới thực hiện dịch vụ công về trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

Nhiều đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế được tổ chức lại và hợp nhất nhằm tinh gọn, tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy. Ảnh: SNNMT

Cùng với đó, Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên được thành lập từ việc hợp nhất Ban Quản lý Khu bảo vệ cảnh quan bắc Hải Vân, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Sao La, Ban Quản lý rừng phòng hộ bắc Sông Hương và Ban Quản lý rừng phòng hộ nam Sông Hương. Đơn vị này đảm nhiệm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, TP. Huế thành lập Trạm Kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y trên cơ sở tổ chức lại Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật cùng 7 Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực. Đơn vị mới thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch, chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị và phòng, chống dịch bệnh động vật.

UBND TP. Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị mới, đồng thời thực hiện việc sắp xếp nhân sự và các chế độ liên quan theo quy định.