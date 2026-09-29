Điều tra vụ nữ nhà văn bị 'tấn công' trên mạng xã hội

TPO - Bà Vũ Phương Thanh (38 tuổi, bút danh “Gào” với nhiều tác phẩm văn học) bị một đối tượng chủ chốt sử dụng các trang mạng xã hội đăng nhiều bài, bình luận với nội dung xúc phạm bà Thanh về ngoại hình, đời tư, quan hệ tình cảm...

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm nhục người khác” sau khi giải quyết tố giác của bà Vũ Phương Thanh (38 tuổi, bút danh “Gào” với nhiều tác phẩm văn học và có nhiều năm hoạt động, viết bài trên mạng xã hội).

Theo đơn tố giác, từ năm 2018 bản thân bà Thanh liên tục bị một số người trong các hội nhóm "antifan" trên Facebook, Messenger, Zalo đăng tải, chia sẻ nội dung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Người bị bà Thanh tố giác là T.C.T. (37 tuổi, trú xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) sử dụng tài khoản “Tường KN” (hiện đã bị đóng), tích cực tham gia một số hội nhóm antifan, nhiều lần đăng bài, bình luận với nội dung xúc phạm bà Thanh.

Đối tượng ác ý xúc phạm, đưa hình ảnh các con bà Thanh lên trang mạng xã hội.

Các tài liệu bà Thanh cung cấp cho thấy, nhiều bài viết được cho là của tài khoản "Tường KN" từ năm 2018 đến 2022, đề cập ngoại hình, đời tư, chuyện gia đình, quan hệ tình cảm và việc kinh doanh của bà.

Bà Thanh cũng tố người này tham gia quản trị các nhóm trò chuyện trên Messenger, nơi tài khoản của bà được đưa vào và liên tục bị gắn tên trong nhiều tin nhắn. Đáng nói, một số tin nhắn sử dụng ngôn từ thô tục, xúc phạm ngoại hình, đời sống cá nhân và nhắm đến các con của bà.

Bà Thanh có bút danh “Gào” với nhiều tác phẩm văn học và có nhiều năm hoạt động, viết bài trên mạng xã hội.

Kể cả khi bà Thanh gửi đơn tố giác vẫn bị nhắn tin, đăng bài công kích trên Facebook và Zalo. Đối tượng còn công khai hình ảnh, số điện thoại và một số thông tin đời tư của bà Thanh.