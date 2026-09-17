Đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác, bị phạt tiền triệu

TPO - Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh vừa bị phạt 12,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội.

Ngày 17/9, Công an xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với một phụ nữ có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 6/9, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.H. (SN 2000, trú phường Hải Ninh) về việc một tài khoản Facebook đăng bài trong nhóm “Chợ Kỳ Anh”, có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự của chị.

Bài viết được đăng dưới hình thức ẩn danh, thu hút sự quan tâm của nhiều người và kéo theo nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, chị T.T.T.H. (ngoài cùng bên phải) thừa nhận hành vi vi phạm

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Kỳ Khang tiến hành xác minh, xác định người đăng bài là chị T.T.T.H. (SN 1993, trú xã Kỳ Khang).

Làm việc với cơ quan công an, chị T.T.T.H. thừa nhận hành vi vi phạm và đã gỡ bài viết sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định hiện hành, Công an xã Kỳ Khang đã ra quyết định xử phạt chị T.T.T.H. số tiền 12,5 triệu đồng.