Hai doanh nghiệp bị buộc nộp hơn 28 tỷ đồng bảo hiểm còn nợ của người lao động

TPO - TAND khu vực 4 TPHCM chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện KSND khu vực 4, buộc hai doanh nghiệp nộp hơn 28,4 tỷ đồng tiền bảo hiểm còn nợ của người lao động.

Ngày 29/9, TAND khu vực 4 TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai vụ án dân sự công ích liên quan đến việc vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế (BHYT).

Một góc phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự công ích ngày 29/9.

Hai doanh nghiệp bị Viện KSND khu vực 4 TPHCM khởi kiện là Công ty T. và Công ty V. Theo hồ sơ, Công ty T. có 71 lao động, đã chậm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trong thời gian 70 tháng. Tính đến ngày 31/8/2026, số tiền doanh nghiệp này còn nợ lên tới gần 14,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty V. có 69 lao động, trong đó có 2 lao động người nước ngoài. Doanh nghiệp này chậm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc trong 23 tháng, với số tiền còn nợ là hơn 13,7 tỷ đồng.

Trước đó, cả hai doanh nghiệp đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Cơ quan BHXH nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu khắc phục nhưng nghĩa vụ đóng bảo hiểm vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Tại phiên tòa, đại diện hai doanh nghiệp thừa nhận việc chậm đóng bảo hiểm là vi phạm pháp luật, đồng thời cho biết công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động. Các doanh nghiệp đề xuất được thanh toán khoản nợ theo lộ trình.

HĐXX nhận định: Theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đầy đủ, đúng thời hạn các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Việc chậm đóng kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Sau khi xem xét hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện KSND khu vực 4 TPHCM, tuyên buộc hai doanh nghiệp nộp số tiền bảo hiểm còn thiếu vào quỹ BHXH.

Ngoài khoản nợ gốc, hai doanh nghiệp còn phải chịu khoản tiền lãi bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền bảo hiểm chậm đóng, kể từ ngày 1/9/2026 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ theo quy định.

Đây là hai vụ án dân sự công ích được Viện KSND khu vực 4 TPHCM khởi kiện nhằm bảo vệ quyền lợi của 140 người lao động và lợi ích công.