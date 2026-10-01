Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia pháp lý nói gì vụ thanh niên khiêu khích bảo vệ, gây bức xúc ở Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đứng trước nhà hàng ở Ninh Bình, liên tục có lời khiêu khích, cợt nhả, thiếu tôn trọng với một bảo vệ lớn tuổi, rồi xảy ra xô xát đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, song các chuyên gia pháp lý cho rằng cần làm rõ toàn bộ diễn biến, để xác định trách nhiệm của từng người.

Người bảo vệ lớn tuổi bị khiêu khích?

screen-shot-2026-10-01-at-155344.png
Thanh niên có lời lẽ, hành động khiêu khích. Ảnh cắt từ video.

Liên quan vụ xô xát trước một nhà hàng thịt dê tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra vào chiều 28/9, Công an phường Tây Hoa Lư đang xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ diễn biến và hành vi của những người liên quan.

Vụ việc được dư luận chú ý sau khi đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đứng trước nhà hàng, sử dụng điện thoại livestream và có lời qua tiếng lại với một người đàn ông lớn tuổi được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, người đàn ông trong đoạn video là ông D.V.H. (SN 1959), nhân viên nhà hàng. Thanh niên có mặt trong video được xác định là N.V.T. (SN 1989).

Sáng 1/10, phóng viên có mặt ở khu vực nhà hàng C.D. ở phường Tây Hoa Lư. Tại hiện trường, đại diện nhà hàng và ông H. đang phối hợp với làm việc với cơ quan công an.

Sau đó, PV đã trò chuyện với ông H. Người đàn ông này cho biết, trước khi xảy ra xô xát, anh T. có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm và khiêu khích ông. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, do không kiềm chế được, ông H., đã cầm ống nứa vụt vào tay anh T., khi người này đang cầm điện thoại. Sau sự việc, ông H. đã trình báo cơ quan công an và thừa nhận việc dùng ống nứa đánh người là không đúng.

Hình ảnh trong video cho thấy anh T. vừa bỏ chạy vừa tiếp tục lời qua tiếng lại với ông H.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Thị Sâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng vụ việc cần được đánh giá toàn diện, khách quan, làm rõ hành vi của từng người trong toàn bộ diễn biến trước, trong và sau khi xảy ra xô xát.

Theo nữ luật sư, cơ quan chức năng cần xác minh toàn bộ “chuỗi hành vi”, thay vì chỉ tập trung vào thời điểm ông H. cầm ống nứa đuổi đánh anh T.

“Cần thu thập đầy đủ camera của nhà hàng và khu vực xung quanh, bản livestream, dữ liệu trên mạng xã hội, lời khai của những người chứng kiến; đồng thời xác định cụ thể nội dung lời nói, hành động của nam thanh niên trước khi xảy ra xô xát”, luật sư Sâm phân tích và cho rằng, nếu có căn cứ xác định một người có hành vi dùng lời nói hoặc hành động xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì cần được xem xét độc lập.

Tuy nhiên, luật sư Sâm lưu ý không phải mọi lời nói thiếu chuẩn mực đều đương nhiên cấu thành tội làm nhục người khác. Cơ quan chức năng sẽ phải đánh giá tính chất, mức độ, hoàn cảnh, nội dung cụ thể của lời nói, cách thức thực hiện và hậu quả đối với người bị tác động.

Cầm ống nứa phòng vệ khi bị khiêu khích có được coi là chính đáng?

screen-shot-2026-10-01-at-154710.png
Bảo vệ nhà hàng cầm ông nứa. Ảnh cắt từ video clip.

Đối với việc ông H. cầm ống nứa đuổi đánh anh T., luật sư Sâm cho rằng cần làm rõ thời điểm, mục đích, số lần tác động, vị trí tác động, công cụ sử dụng và hậu quả thực tế. “Điểm mấu chốt là phải xác định hành vi xâm phạm đang diễn ra hay đã kết thúc tại thời điểm có hành vi chống trả. Nếu hành vi xâm phạm đã chấm dứt mà người bị xâm phạm vẫn tiếp tục đuổi đánh thì cần đánh giá theo hướng khác, không thể mặc nhiên coi đó là phòng vệ chính đáng”, luật sư Sâm nhận định.

Cùng trao đổi về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng cơ quan chức năng cần giám định thương tích, xác định mối quan hệ giữa hành vi tác động và thương tích thực tế. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích hay không, đồng thời xác định mức độ xử lý phù hợp.

“Việc một bên có hành vi vi phạm trước, nếu được xác định, không đồng nghĩa với việc bên còn lại được quyền sử dụng bạo lực không giới hạn”, luật sư Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Từ góc độ pháp lý, các luật sư cho rằng vụ việc cần được xem xét trên nhiều phương diện, từ những lời nói, hành vi có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm đến hành vi dùng vũ lực và hậu quả về sức khỏe.

Xem thêm

#Vụ xô xát Ninh Bình #Chuyên gia pháp lý #Phòng vệ chính đáng #Xúc phạm danh dự #Xử lý hình sự

Cùng chuyên mục

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án đến 2 năm tù sau khi nộp thêm tiền khắc phục

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án đến 2 năm tù sau khi nộp thêm tiền khắc phục

TPO - Ghi nhận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm án đến 2 năm tù cho bị cáo; các bị cáo khác cũng được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 4 năm, có người được đề nghị chuyển án tù thành án treo.

Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Vụ án Ngân 98: Khởi tố thêm 3 đối tượng

TPO - Điều tra mở rộng vụ án liên quan Ngân 98, Công an TPHCM đã xác định được nguồn cung thực phẩm giảm cân chứa chất cấm, đồng thời đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trình báo.

Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

TPO - Hai đối tượng lập Fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực ( Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (Tây Ninh), kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ. Để che giấu danh tính, chúng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để nhận tiền.

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

TPO - Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói về việc điều tra mở rộng vụ án phân bón giả quy mô đặc biệt lớn

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lĩnh vực phân bón lâu nay thuộc sự quản lý của Sở Công Thương, trực tiếp Chi cục Quản lý thị trường. Công an tỉnh sẽ điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng với lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Một ngôi chùa ở Đắk Lắk bị trộm tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng

Một ngôi chùa ở Đắk Lắk bị trộm tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng thời điểm nhà chùa làm lễ cúng, nhóm đối tượng từ Gia Lai đột nhập Chùa Phước Vân (Đắk Lắk), lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này còn thực hiện 17 vụ trộm tại các chùa ở nhiều tỉnh, với tổng giá trị tài sản trên 4 tỷ đồng.

Lật tẩy đường dây ‘hô biến’ gần 24.000 tấn phân bón giá rẻ thành hàng 'Bỉ'

Lật tẩy đường dây ‘hô biến’ gần 24.000 tấn phân bón giá rẻ thành hàng 'Bỉ'

TPO - Lợi dụng chênh lệch giá giữa các loại phân bón cùng công thức, thành phần nhưng khác nguồn gốc, các đối tượng nhập hàng giá rẻ, sau đó thay đổi bao bì, dán tem phụ thể hiện xuất xứ từ Bỉ để bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định hơn 23.782 tấn phân bón bị “phù phép” nguồn gốc, tổng giá trị hơn 154,5 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Sỹ Toàn (đeo kính, giữa ảnh) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh án.

Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long lĩnh 19 năm tù

TPO - HĐXX phiên tòa sơ thẩm cho rằng, bị cáo Trương Sỹ Toàn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long không thành khẩn, không nhận tội. Đến tối muộn ngày 30/9, HĐXX tuyên phạt bị cáo này 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe