Chuyên gia pháp lý nói gì vụ thanh niên khiêu khích bảo vệ, gây bức xúc ở Ninh Bình

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đứng trước nhà hàng ở Ninh Bình, liên tục có lời khiêu khích, cợt nhả, thiếu tôn trọng với một bảo vệ lớn tuổi, rồi xảy ra xô xát đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, song các chuyên gia pháp lý cho rằng cần làm rõ toàn bộ diễn biến, để xác định trách nhiệm của từng người.

Người bảo vệ lớn tuổi bị khiêu khích?

Thanh niên có lời lẽ, hành động khiêu khích. Ảnh cắt từ video.

Liên quan vụ xô xát trước một nhà hàng thịt dê tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra vào chiều 28/9, Công an phường Tây Hoa Lư đang xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ diễn biến và hành vi của những người liên quan.

Vụ việc được dư luận chú ý sau khi đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đứng trước nhà hàng, sử dụng điện thoại livestream và có lời qua tiếng lại với một người đàn ông lớn tuổi được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, người đàn ông trong đoạn video là ông D.V.H. (SN 1959), nhân viên nhà hàng. Thanh niên có mặt trong video được xác định là N.V.T. (SN 1989).

Sáng 1/10, phóng viên có mặt ở khu vực nhà hàng C.D. ở phường Tây Hoa Lư. Tại hiện trường, đại diện nhà hàng và ông H. đang phối hợp với làm việc với cơ quan công an.

Sau đó, PV đã trò chuyện với ông H. Người đàn ông này cho biết, trước khi xảy ra xô xát, anh T. có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm và khiêu khích ông. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, do không kiềm chế được, ông H., đã cầm ống nứa vụt vào tay anh T., khi người này đang cầm điện thoại. Sau sự việc, ông H. đã trình báo cơ quan công an và thừa nhận việc dùng ống nứa đánh người là không đúng.

Hình ảnh trong video cho thấy anh T. vừa bỏ chạy vừa tiếp tục lời qua tiếng lại với ông H.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Thị Sâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng vụ việc cần được đánh giá toàn diện, khách quan, làm rõ hành vi của từng người trong toàn bộ diễn biến trước, trong và sau khi xảy ra xô xát.

Theo nữ luật sư, cơ quan chức năng cần xác minh toàn bộ “chuỗi hành vi”, thay vì chỉ tập trung vào thời điểm ông H. cầm ống nứa đuổi đánh anh T.

“Cần thu thập đầy đủ camera của nhà hàng và khu vực xung quanh, bản livestream, dữ liệu trên mạng xã hội, lời khai của những người chứng kiến; đồng thời xác định cụ thể nội dung lời nói, hành động của nam thanh niên trước khi xảy ra xô xát”, luật sư Sâm phân tích và cho rằng, nếu có căn cứ xác định một người có hành vi dùng lời nói hoặc hành động xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì cần được xem xét độc lập.

Tuy nhiên, luật sư Sâm lưu ý không phải mọi lời nói thiếu chuẩn mực đều đương nhiên cấu thành tội làm nhục người khác. Cơ quan chức năng sẽ phải đánh giá tính chất, mức độ, hoàn cảnh, nội dung cụ thể của lời nói, cách thức thực hiện và hậu quả đối với người bị tác động.

Cầm ống nứa phòng vệ khi bị khiêu khích có được coi là chính đáng?

Bảo vệ nhà hàng cầm ông nứa. Ảnh cắt từ video clip.

Đối với việc ông H. cầm ống nứa đuổi đánh anh T., luật sư Sâm cho rằng cần làm rõ thời điểm, mục đích, số lần tác động, vị trí tác động, công cụ sử dụng và hậu quả thực tế. “Điểm mấu chốt là phải xác định hành vi xâm phạm đang diễn ra hay đã kết thúc tại thời điểm có hành vi chống trả. Nếu hành vi xâm phạm đã chấm dứt mà người bị xâm phạm vẫn tiếp tục đuổi đánh thì cần đánh giá theo hướng khác, không thể mặc nhiên coi đó là phòng vệ chính đáng”, luật sư Sâm nhận định.

Cùng trao đổi về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng cơ quan chức năng cần giám định thương tích, xác định mối quan hệ giữa hành vi tác động và thương tích thực tế. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích hay không, đồng thời xác định mức độ xử lý phù hợp.

“Việc một bên có hành vi vi phạm trước, nếu được xác định, không đồng nghĩa với việc bên còn lại được quyền sử dụng bạo lực không giới hạn”, luật sư Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Từ góc độ pháp lý, các luật sư cho rằng vụ việc cần được xem xét trên nhiều phương diện, từ những lời nói, hành vi có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm đến hành vi dùng vũ lực và hậu quả về sức khỏe.