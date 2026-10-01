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Giải trí

Harry - Meghan nổi giận

Tú Oanh

TPO - Hoàng tử Harry và Meghan Markle lên án hành vi “liều lĩnh đến khó tin” của cánh paparazzi tại ngôi trường mà hai con họ đang theo học.

CNN đưa tin vệ sĩ riêng và nhân viên nhà trường được cho là đã phát hiện hai thanh niên đeo ba lô đi quanh khu vực trường học, rồi dừng lại để quan sát bên trong khuôn viên vào ngày 28/9. Hai người này sau đó được xác định là các nhiếp ảnh gia quốc tế.

Người phát ngôn của Harry và Meghan gọi sự việc này là “sự thiếu suy xét nghiêm trọng” và “hành vi xâm phạm không thể chấp nhận được”.

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Harry và Meghan bức xúc vì paparazzi xuất hiện bên ngoài trường học của hai con. Ảnh: BBC.

“Việc một số tay săn ảnh châu Âu dường như không tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em ở trường học vốn dĩ đáng lo ngại. Hành xử theo cách này trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, đặc biệt chỉ chưa lâu sau sự việc tại căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford, cho thấy sự thiếu suy xét nghiêm trọng. Dù họ tìm kiếm những bức ảnh nào, đây không chỉ là hành vi xâm phạm không thể chấp nhận được đối với quyền riêng tư của trẻ em, mà còn là cách hành xử thiếu trách nhiệm và thiếu cân nhắc khi hoạt động ở khu vực gần một trường học”, người phát ngôn lên án.

Rạng sáng 27/9, cảnh sát Anh nhận được tin báo về ba phương tiện khả nghi đang di chuyển về phía căn cứ Không quân Hoàng gia Fairford (RAF Fairford) ở Gloucestershire.

Cảnh sát có vũ trang sau đó triển khai tới khu vực Whelford và bắt giữ 5 người đàn ông Anh, tuổi từ 23-25, đều đến từ London. Ban đầu, họ bị tình nghi vi phạm Đạo luật Chất nổ, sau đó có thêm cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố theo Điều 5 Đạo luật Khủng bố.

Vụ việc tại trường của Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) không được xác định có liên quan đến sự cố an ninh tại RAF Fairford. Tuy nhiên, việc hai sự việc xảy ra cách nhau chỉ vài ngày khiến gia đình Sussex đặc biệt lo ngại về an toàn của các con.

Theo CNN, các cơ quan truyền thông Anh được cho là thận trọng trong việc đề cập địa điểm trường học cũng như nơi ở của gia đình Sussex, sau khi Tổ chức Tiêu chuẩn Báo chí Độc lập (IPSO) đề nghị không công bố những thông tin này.

Tuy nhiên, các quy định của IPSO không áp dụng đối với những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông quốc tế.

Hoàng tử Harry từ lâu bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh của gia đình, trước cả khi họ trở lại Anh vào cuối tháng 8.

Sau khi hồi hương, vợ chồng Sussex sắp xếp cho hai con nhập học tại ngôi trường ở quê nhà vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, hai đứa trẻ hoàng gia đã được chuyển đi vì có những lo ngại liên quan đến an ninh.

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Archie và Lilibet đã phải chuyển trường vì lo ngại về an ninh. Ảnh: IG.

Cùng với việc Harry và Meghan rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh vào năm 2020, Chính phủ Anh quyết định hạ cấp độ bảo vệ bằng ngân sách nhà nước dành cho họ. Công tước xứ Sussex dành nhiều năm theo đuổi các vụ kiện nhằm phản đối quyết định này nhưng không thành công.

Trong một phán quyết, Bộ Nội vụ Anh cho rằng không nên sử dụng lực lượng cảnh sát chuyên trách của nhà nước để bảo vệ các cá nhân giàu có, kể cả khi họ tự chi trả chi phí.

Harry vẫn tiếp tục yêu cầu được tăng cường bảo vệ, đồng thời nhiều lần so sánh những gì vợ mình phải đối mặt với hoàn cảnh của mẹ anh, Công nương Diana - qua đời năm 1997 trong một vụ tai nạn xe hơi tốc độ cao khi bị các tay săn ảnh bám theo.

Harry và Meghan được cho là đang chờ nhà chức trách Anh tiến hành đánh giá chính thức về mức độ rủi ro an ninh sau khi trở về Anh.

Theo tờ The Telegraph, nhà chức trách đã yêu cầu vợ chồng Sussex cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về lịch trình sinh hoạt mới của gia đình, bao gồm việc đưa đón con đi học, những địa điểm họ thường xuyên lui tới, các tuyến đường di chuyển và những thông tin liên quan.

Những dữ liệu này, cùng các bằng chứng khác, sẽ được Bộ Nội vụ Anh sử dụng để đánh giá lại mức độ đe dọa đối với gia đình Sussex và xem xét cấp độ bảo vệ phù hợp.

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