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Chủ tịch Hà Nội yêu cầu bố trí kinh doanh tạm cho 200 tiểu thương chợ Kim Liên

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan vụ đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm cho tiểu thương.

Liên quan sự việc phường Kim Liên (Hà Nội) đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm khiến 200 tiểu thương hoang mang, lo lắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có chỉ đạo kiểm tra.

Theo đó, cơ quan báo chí vừa qua có đăng tải nội dung: “Bảo đảm sinh kế cho gần 200 tiểu thương chợ Kim Liên sau giải tỏa”, qua đó phản ánh việc chợ Kim Liên dừng hoạt động khiến gần 200 tiểu thương mất nơi buôn bán, nhiều người đang gặp khó khăn về sinh kế; một số ít phải thuê tạm hoặc ngồi nhờ trước cửa các nhà dân, cửa hàng nhỏ lẻ xung quanh để tiếp tục kinh doanh. Tiểu thương mong muốn được chính quyền hỗ trợ, bố trí địa điểm buôn bán tạm thời trong thời gian chờ xây dựng chợ mới.

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Chợ Kim Liên thời điểm trước khi bị phá dỡ 1 ngày

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan; kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.

Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống nhân dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Trước thời điểm đóng cửa, có gần 200 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ. Nhiều hộ dân yêu cầu chính quyền thông báo rõ thời gian chợ được hoạt động trở lại, hoặc có phương án bố trí chợ tạm để đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho người dân.

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#Chợ Kim Liên #Hỗ trợ tiểu thương #Đề xuất phương án tạm kinh doanh #Đóng cửa chợ #UBND Hà Nội #đóng cửa chợ Kim Liên #chợ lâu đời #200 tiểu thương

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