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Hà Nội: Nhà văn hóa, sân vận động khang trang nhưng ít sử dụng chưa thể coi là đầu tư hiệu quả

Trần Hoàng

TPO - Vấn đề khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao được đặc biệt lưu ý trong phiên giải trình của HĐND thành phố Hà Nội. Một thiết chế được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả.

Sáng 30/9, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Phiên giải trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thông qua phiên giải trình, Thường trực HĐND thành phố đề nghị tập trung làm rõ các nhóm vấn đề lớn.

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Toàn cảnh phiên họp giải trình ngày 30/9.

Về công tác đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, cần đánh giá việc đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã thực sự đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, nhu cầu và sự phát triển của thành phố hay chưa; việc phân bổ nguồn lực đã hợp lý chưa; những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, cải tạo, nâng cấp các thiết chế hiện nay là gì.

Đặc biệt, đầu tư phải gắn với hiệu quả sau đầu tư. Ngay từ khi quyết định đầu tư phải tính đầy đủ phương án quản lý, vận hành, nguồn nhân lực, kinh phí và khả năng khai thác lâu dài.

Về công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao, ông Trần Thế Cương đề nghị làm rõ mô hình quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và trực tiếp tổ chức hoạt động.

Đối với các công trình quy mô lớn được chuyển giao về xã, phường, cần làm rõ mô hình nào là phù hợp; cơ chế nào để khai thác theo phạm vi rộng hơn, không giới hạn bởi địa giới hành chính; làm thế nào để vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công, vừa tạo điều kiện phát huy tối đa công năng của công trình.

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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại phiên giải trình.

Đặc biệt, ông Trần Thế Cương nhấn mạnh vấn đề khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao. Một thiết chế được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả. Do đó, cần làm rõ nguyên nhân vì sao một số thiết chế chưa khai thác hết công năng; những vướng mắc về cơ chế tài chính, khai thác tài sản công, xã hội hóa; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý.

Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm; từng bước đưa các thiết chế văn hóa trở thành những không gian văn hóa thực sự có sức sống, có khả năng thu hút công chúng, thúc đẩy sáng tạo và đóng góp cho phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Về cơ chế, chính sách và các giải pháp huy động, phát huy nguồn lực, cần làm rõ những vướng mắc về cơ chế, chính sách đang hạn chế việc khai thác, sử dụng các thiết chế; nhất là cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công, tự chủ, liên doanh, liên kết và xã hội hóa.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động, khai thác các thiết chế theo đúng quy định; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

“Mục tiêu cuối cùng của phiên giải trình chính là để chỉ ra những tồn tại, hạn chế và tìm ra được giải pháp khả thi để tạo chuyển biến sau giám sát. Thường trực HĐND thành phố yêu cầu những vấn đề được chỉ ra phải có địa chỉ xử lý; những giải pháp được cam kết phải có thời hạn thực hiện và phải được kiểm đếm bằng kết quả cụ thể”, ông Trần Thế Cương đề nghị.

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#Thiết chế văn hóa Hà Nội #Quản lý thiết chế #Phát huy hiệu quả #Chính sách xã hội hóa #Đầu tư công trình #nhà văn hóa #sân vận động bỏ hoang #lãng phí #trách nhiệm

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