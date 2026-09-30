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Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 qua Lào Cai bị chia cắt

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Rạng sáng 30/9, một vụ sạt lở taluy dương xảy ra trên Quốc lộ 279, đoạn qua xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, khiến tuyến đường bị tắc hoàn toàn. Khối lượng đất đá sạt xuống ước tính hơn 10.000m3.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Lào Cai, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 30/9, tại Km79+200 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà, gây tắc đường hoàn toàn.

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Hiện trường vụ sạt lở

Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 120m, chiều cao khoảng 15m, khối lượng đất đá ước tính hơn 10.000m3. Khu vực xảy ra sự cố nằm trong phạm vi dự án sửa chữa Quốc lộ 279 đang được triển khai thi công.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết, khu vực sạt lở tại Km 79+200 là đoạn đã bị ảnh hưởng từ thời điểm bão Yagi năm 2024, trên đỉnh đồi có vết nứt lớn và đang được đơn vị bảo trì đường bộ khắc phục. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã đã yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Bảo Yên cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông phục vụ công tác khắc phục.

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Có khoảng 10.000m3 đất đá sạt xuống vị trí Km79+200 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà gây tắc đường hoàn toàn.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, khu vực không có mưa. Hiện mặt đường bị lún, trượt và các phương tiện giao thông không thể qua lại. Lực lượng chức năng đã huy động máy thiết bị tập trung xử lý, xúc và vận chuyển đất đá khỏi hiện trường. Phương án thi công được tính toán thận trọng bởi nếu đào, xúc phần chân taluy không đúng kỹ thuật, cung trượt phía trên có thể tiếp tục dịch chuyển, làm tình trạng hỏng mặt đường nghiêm trọng hơn và gây khó khăn cho việc khắc phục.

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Dự kiến khoảng 17h ngày 1/10 mới thông đường tại vị trí này.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát và lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông qua khu vực. Người dân không cố tình di chuyển qua điểm sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Dự kiến khoảng 17h ngày 1/10 mới có thể thông đường tại vị trí sạt lở.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân và người tham gia giao thông chủ động cập nhật tình hình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn khi lưu thông qua khu vực.

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