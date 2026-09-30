Lực lượng Iran gửi thư ngỏ đến cử tri Mỹ trước thềm bầu cử

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã kêu gọi cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hãy phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump và chấp nhận đề nghị chung sống hòa bình.

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - ông Hossein Mohebbi. (Ảnh: Reuters)

Những tuyên bố này được đưa ra hôm 29/9 trong một bức thư ngỏ dài 25 trang gửi tới người dân Mỹ. Bức thư kêu gọi các cử tri phản đối việc Mỹ ủng hộ Israel cũng như các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, đồng thời lập luận rằng Iran và Mỹ có thể chung sống hòa bình nếu chính sách của Mỹ thay đổi.

Bức thư cáo buộc ông Trump che giấu bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của Iran, cũng như tác động từ việc Tehran phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu qua vùng Vịnh.

Người phát ngôn của IRGC - ông Hossein Mohebbi - nhấn mạnh với các phóng viên: “Mỹ thừa biết rằng Iran không hề có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Ông Mohebbi cũng bác bỏ các tuyên bố của Mỹ cho rằng Iran đã mất phần lớn quyền kiểm soát đối với Eo biển Hormuz - một phần do quân đội Mỹ đã có thể bảo vệ một số tàu chở dầu rời khỏi vùng Vịnh.

"Việc người Mỹ có thể - dù phải tốn kém nhiều chi phí, đối mặt vô vàn rắc rối và rủi ro cao - đưa lén một con tàu nhỏ qua Eo biển Hormuz dưới màn đêm để xuất khẩu, chẳng hạn, 100 hay 200 thùng dầu, không có nghĩa là eo biển này đã được thông suốt”, ông Mohebbi nói.

Người phát ngôn Mohebbi cho biết, ông không kỳ vọng lá thư sẽ làm thay đổi thái độ của chính quyền Mỹ khi cuộc bầu cử chỉ còn khoảng năm tuần nữa, nhưng cử tri có thể sẽ tiếp nhận được thông điệp này.

"Người dân Mỹ không nắm rõ nhiều diễn biến sự việc. Chúng tôi tin rằng nếu biết nhiều hơn, họ sẽ có suy nghĩ khác và đưa ra những quyết định khác”, ông nói.

Sau bảy tháng diễn ra cuộc xung đột mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dự đoán sẽ chỉ kéo dài "bốn đến năm tuần", các chiến lược gia đảng Cộng hòa lo ngại không có cách nào ngăn chặn cuộc chiến với Iran gây tổn hại đến triển vọng của đảng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tình trạng thù địch kéo dài đã làm giảm tinh thần của các cử tri đảng Cộng hòa - những người từng đưa ông Trump vào Nhà Trắng với kỳ vọng ông sẽ kiềm chế lạm phát và giữ nước Mỹ tránh xa các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Điều khiến phe Cộng hòa thêm lo ngại là thái độ dường như thờ ơ của Tổng thống Trump, ngay cả khi cuộc xung đột vốn không được lòng dân này đang kéo tụt tỷ lệ ủng hộ dành cho ông, đồng thời các cuộc thăm dò cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng của cử tri đối với cuộc chiến, giá xăng dầu leo ​​thang và tình trạng lạm phát dai dẳng do cuộc chiến này gây ra.

Một số nhà phân tích dự báo đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội nếu Tổng thống Trump không thể xoay chuyển tâm lý này trước ngày bầu cử.

Điều đó sẽ đe dọa chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ, khiến chính quyền của ông phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra từ các nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập.

Ngay từ đầu, người dân Mỹ đã tỏ ra hoài nghi về chiến dịch quân sự ở Iran, mặc dù quan điểm về vấn đề này phần lớn bị chia rẽ theo đường lối đảng phái.

Trong những tháng gần đây, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ ngày càng mất thiện cảm với Tổng thống Trump và cả các ứng cử viên đảng Cộng hòa.