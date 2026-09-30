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Người lính

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khơi lại ‘điều cấm kỵ’

Bình Giang

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi vừa một lần nữa nhấn mạnh rằng Tokyo không nên coi chuyện thảo luận về vũ khí hạt nhân và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là điều cấm kỵ. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về bầu không khí mà ông cho rằng đang gây trở ngại cho những cuộc thảo luận như vậy.

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Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. (Ảnh: Bloomberg)

“Ý tưởng cho rằng chúng ta thậm chí không được phép thảo luận về vấn đề này có phần trái ngược với cảm nhận của tôi về mức độ nghiêm trọng của tình hình”, ông Koizumi nói trong cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình ngày 29/9.

Ông nhiều lần cho biết Chính phủ Nhật đang để ngỏ mọi phương án liên quan đến hai vấn đề quan trọng: Sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” lâu nay của Nhật Bản, và việc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ba nguyên tắc phi hạt nhân của Nhật Bản gồm không sản xuất, không sở hữu và không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật Bản.

Đề cập đến năng lực hạt nhân của Trung Quốc và Nga, cũng như chương trình vũ khí hạt nhân đang mở rộng của Triều Tiên, ông Koizumi đặt câu hỏi liệu Nhật Bản có thực sự bảo đảm được hòa bình bằng cách “không thảo luận về những điều mà mình không muốn thảo luận” hay không.

Ông lấy Pháp làm ví dụ, cho rằng nước này đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm tạo ra “ô hạt nhân” cho châu Âu; trong khi Phần Lan đã sửa luật để cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.

“Thế giới hiện đang chuyển sang một giai đoạn như vậy, và trong bối cảnh đó, các quyết định đang được đưa ra mà không có điều cấm kỵ nào”, ông Koizumi nói.

“Nhật Bản phải sở hữu những năng lực cần thiết để kiên quyết đối phó với các mối đe dọa nhằm vào chúng ta”, ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi về sự cần thiết phải cung cấp thông tin và giải thích cho công chúng liên quan đến các cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân tại quốc gia duy nhất từng bị tấn công bằng loại vũ khí này, ông Koizumi cho biết điều quan trọng là phải “giải thích một cách thận trọng” những thay đổi trong chính sách an ninh toàn cầu, đặc biệt là chính sách của các nước láng giềng của Nhật Bản, “để chúng ta có thể chia sẻ với mọi người nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình”.

“Tôi cho rằng hoàn toàn có thể nói rằng không có bất kỳ cơ sở nào để lạc quan về môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản”, ông Koizumi nói tại cuộc họp báo ngày 29/9.

Bộ trưởng Koizumi cũng đề cập đến khả năng tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cho rằng Nhật Bản cần phát tín hiệu mạnh mẽ tới các đối thủ.

“Chúng ta tuyệt đối không được gửi đi thông điệp sai lầm. Chúng ta phải làm rõ rằng quyết tâm không lay chuyển của Nhật Bản nhằm tự mình bảo vệ đất nước cũng như phối hợp với các đồng minh là không thể lay chuyển”, ông Koizumi nói.

Tokyo được nói là đang cân nhắc quyết định chi tiêu quốc phòng trong trung hạn ở mức 3,5% GDP - tỷ lệ mà Mỹ thúc đẩy và tương đương với NATO, Hàn Quốc và một số đồng minh khác của Mỹ.

Những phát biểu của ông Koizumi được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang xem xét cập nhật các văn kiện quan trọng định hình chính sách an ninh của nước này vào cuối năm nay, trong đó có khả năng sửa đổi các nguyên tắc phi hạt nhân.

Đầu tháng này, ông Koizumi cho biết Nhật Bản không loại trừ khả năng sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau khi một quan chức Hải quân Mỹ đưa ra đánh giá tích cực về điều này.

Hồi tháng 6, đảng Đổi mới Nhật Bản - đối tác cấp dưới trong liên minh cầm quyền, đệ trình lên chính phủ đề xuất kêu gọi nhanh chóng đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân, với lý do Trung Quốc liên tục mở rộng hoạt động quân sự ở Thái Bình Dương và đang tiến tới xây dựng hạm đội tàu ngầm hoàn toàn chạy bằng năng lượng hạt nhân.

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#Hạt nhân #Vũ khí hạt nhân #Tàu ngầm hạt nhân #Nhật Bản

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