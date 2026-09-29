'Bà trùm' khai uy hiếp bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương phải nhận tiền

TPO - Trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh phản bác lại cáo trạng truy tố, đồng thời khai đã dùng con nhỏ để uy hiếp buộc bác sĩ mở cửa cho ra ngoài. Ngay cả tiền hối lộ cũng do bị cáo ép bác sĩ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương phải nhận.

Phản bác cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền

Chiều 29/9, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, tại Hà Tĩnh, có 7 tiền án, tiền sự) được đưa từ phòng cách ly trở lại hội trường xét xử. Bị cáo là người trả lời xét hỏi sau cùng trong tổng số 65 bị cáo phạm tội trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trên bục khai báo, bị cáo Mai Anh bình tĩnh nhắc lại 3 tội danh bị truy tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ”. Sau khi nêu đầy đủ 3 tội, bị cáo phản bác một phần.

Đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Mai Anh cho rằng không có ý chiếm đoạt tiền của bà H. để chạy kết luận giám định tâm thần cho con trai người phụ nữ này.

Sau một hồi giải thích không đúng trọng tâm, bị cáo Mai Anh dần mất bình tĩnh với loạt câu hỏi của Chủ tọa.

“Bị cáo có nhận tiền để xin kết luận giám định, chữa bệnh bắt buộc không? Bị cáo có quyền, có chức năng nhiệm vụ làm như vậy không...?” Chủ tọa hỏi. Bị cáo Mai Anh trả lời “không”.

“Nhưng thực tế bị cáo nhận tiền không đưa cho ai, không làm gì, kết quả người ta không làm được việc?” Chủ tọa nói. Bị cáo Mai Anh đáp “tôi đã yêu cầu phía bị hại cung cấp thêm giấy tờ nhưng không được. Hẹn trả tiền nhưng chị ấy không nhận, chị ấy bắt tôi phải làm bằng được”.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát xác định có trường hợp Bùi Tiến Anh bị khởi tố, tạm giam, bà H. (mẹ của Tiến Anh) sau đó được giới thiệu gặp Mai Anh để nhờ lo cho người này được giám định tâm thần.

Viện Kiểm sát cáo buộc Mai Anh đưa ra thông tin gian dối bản thân có khả năng tác động tới các cơ quan, người tiến hành tố tụng và hội đồng giám định để Tiến Anh được kết luận mắc bệnh tâm thần, qua đó được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tin tưởng thông tin này, gia đình Tuấn Anh đã chuyển cho Mai Anh gần 2,6 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

Trường hợp khác là chị Th. muốn “lo” cho chồng là Phạm Văn Hùng được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để chữa bệnh bắt buộc. Chị Th. đưa gần 1,1 tỷ đồng cho Mai Anh nhưng cũng không được việc.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh trả lời xét hỏi.

Nhận lỗi về mình, khai bác sĩ nhận tiền do bị ép buộc

Với cáo buộc “Đưa hối lộ”, Mai Anh khai đưa tiền cho một số cán bộ không phải để được ở buồng bệnh có điều hòa. Riêng khoản hối lộ cho bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường), Mai Anh kể rành mạch nhất. “Bà trùm” nói có hai lần đưa tiền, lần đầu đưa 100 triệu đồng và lần hai đưa 198 triệu đồng nhưng bị “thiếu 4 tờ” như tin nhắn được phản hồi lại.

Đối với các khoản hối lộ cho nhóm cán bộ để mở cửa ra ngoài, bị cáo Mai Anh phản biện cho rằng tất cả do mình. “Tôi đã dùng con nhỏ để uy hiếp cán bộ, đập phá, ép họ phải mở cửa cho ra ngoài... Việc đưa tiền cũng do bị cáo ép buộc, bị cáo đã ép họ nhận hối lộ, mong tòa xem xét cho họ”, Mai Anh nói.

Với hành vi “Môi giới hối lộ”, bị cáo Mai Anh chỉ thừa nhận thông qua bị cáo Trần Đại Quân (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) nhờ đưa tiền cho bị cáo Hoàng Tất Thành (cựu Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc). Các khoản môi giới khác bà đều phản biện.

“Thế bị cáo có nhận tiền của Hạnh không? Chủ tọa hỏi. Bị cáo Mai Anh trả lời "có nhận và đưa cho Viện trưởng Trần Văn Trường". Chủ tọa nói “thì đấy có phải môi giới hối lộ không?”. Mai Anh lúc này ngơ ngác “ơ đấy là môi giới hối lộ à”.

Thấy “bà trùm” phản bác nhiều câu hỏi, Chủ tọa Nguyễn Xuân Văn sau đó giải thích, tại phần khai báo trước các cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có cả nhân viên, bảo vệ, bác sĩ, điều dưỡng và cả cựu cán bộ công an đều khai, họ nhận tiền của bị cáo.

“Ngay cả bị cáo Hòa vợ của Trần Văn Trường cũng khai nhận tiền để tác động giúp bị cáo ở phòng điều hòa… không ai bảo bị đánh đập, bị ép nhận hối lộ. Giờ bị cáo khai thế nào là việc của bị cáo”, Chủ tọa nói.