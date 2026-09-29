Hủy án sơ thẩm vụ góp tiền mua ma túy mừng sinh nhật rồi 'quay xe'

TPO - Cho rằng cấp sơ thẩm đánh giá chưa đúng tội danh, vai trò và hành vi của các bị cáo, đồng thời có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thẩm quyền.

Chiều 29/9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, xem xét kháng cáo của các bị cáo Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng, cùng 30 tuổi, trú tại Quảng Ninh.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, nội dung kháng cáo và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm còn sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật.

Theo HĐXX, cấp sơ thẩm đã đánh giá chưa đúng về tội danh cũng như vai trò, hành vi của các bị cáo, dẫn đến việc áp dụng hình phạt chưa đúng. HĐXX phúc thẩm cũng xác định cấp sơ thẩm vi phạm về trình tự, thủ tục tố tụng khi xét xử các bị cáo về tội danh nặng hơn so với nội dung truy tố mà không trả hồ sơ để Viện kiểm sát xem xét việc truy tố về tội danh nặng hơn.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. Ảnh: N.L.

Bên cạnh đó, tại phiên phúc thẩm, các bị cáo và luật sư tiếp tục trình bày về việc xuất hiện 2 bản cáo trạng có cùng số, cùng ngày ban hành nhưng nội dung khác nhau. Đây là tình tiết cần được xác minh, làm rõ.

Với những vấn đề trên, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm tiếp tục giải quyết vụ án theo thẩm quyền.

Nhiều nội dung cần làm rõ

Vụ án trước đó từng gây chú ý bởi ngay trong giai đoạn sơ thẩm đã xuất hiện tranh luận về việc xác định tội danh đối với ba bị cáo Kiên, Tuấn và Hưng, cũng như vấn đề hai bản cáo trạng có nội dung không thống nhất.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng ngày 24/9/2025, Lê Minh Thành rủ Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng góp tiền mua ma túy, dự kiến sử dụng trong tiệc sinh nhật của Thành vào ngày 4/10/2025. Ba bị cáo đồng ý và chuyển cho Thành tổng cộng 14 triệu đồng. Sau đó, Thành liên hệ mua ma túy qua mạng.

Theo nội dung hồ sơ được công bố trước đó, Thành mua Ketamine và ma túy dạng “kẹo”. Sau khi nhận ma túy, Thành giữ lại một phần và có ý định chuyển một phần cho nhóm sử dụng trong dịp sinh nhật. Tuy nhiên, diễn biến sau đó thay đổi khi các bị cáo cho rằng họ đã rút khỏi việc sử dụng ma túy.

Tại cấp sơ thẩm, Kiên, Tuấn và Hưng khai sau khi chuyển tiền đã thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia buổi sinh nhật và yêu cầu Thành hoàn trả tiền.

Hồ sơ thể hiện ngày 30/9/2025, Thành đã trả lại cho Kiên 5 triệu đồng. Tuấn cũng yêu cầu được nhận lại 2 triệu đồng, trong khi Hưng cho biết đã rút lui và để lại khoản tiền đã chuyển như tiền mừng sinh nhật. Trong khi đó, Thành vẫn tiếp tục giữ số ma túy và sau đó mang một phần đi bán.

Theo nhận định của cấp sơ thẩm, dù Kiên, Tuấn và Hưng không trực tiếp nhận, cất giữ hoặc quản lý số ma túy bị thu giữ, việc góp tiền đã tạo điều kiện vật chất để Thành thực hiện hành vi mua ma túy. Từ đó, HĐXX sơ thẩm xác định cả ba là đồng phạm giúp sức cho Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

HĐXX cũng xác định ba bị cáo không biết việc Thành bán ma túy, không bàn bạc và không được hưởng lợi từ việc bán ma túy. Vì vậy, vai trò của họ được đánh giá thấp hơn Thành. Kết quả, Lê Minh Thành bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng mỗi người 24 tháng tù về cùng tội danh.

Sau bản án sơ thẩm, cả ba bị cáo Kiên, Tuấn và Hưng kháng cáo về tội danh và hình phạt, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên họ không phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trọng tâm lập luận của phía bào chữa là phải xác định ý chí của từng bị cáo tại từng thời điểm, thay vì chỉ dựa vào việc các bị cáo từng góp tiền để suy ra họ cùng thực hiện hành vi mua bán ma túy sau đó.