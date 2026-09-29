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Pháp luật

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Ông trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia và đàn em lĩnh án tử hình

Thu Hiền

TPO - Cầm đầu đường dây mua bán hơn 38kg và vận chuyển gần 49kg ma túy, Nguyễn Văn Cường và một đàn em phải nhận mức án cao nhất.

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Cường (SN 1981, trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An), tức Cường “liều”, cùng 8 đồng phạm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Cường “liều” bị truy tố về hai tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo Trịnh Quốc Đạt (SN 1986), Nguyễn Đình Trọng (SN 1995, cùng trú Quỳ Hợp), Nguyễn Văn Cường (SN 1996, trú Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, trú Lạng Sơn) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, trú Thanh Hóa), Nguyễn Văn Trung (SN 1969, trú Hà Tĩnh), Sầm Đức Tài (SN 2002) và Cao Thị Minh (SN 1975, trú Nghệ An) bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2023 đến tháng 12/2024, Cường “liều” câu kết với các đối tượng người Lào và đồng phạm thực hiện 6 vụ mua bán ma túy với tổng khối lượng hơn 38kg; đồng thời tổ chức vận chuyển gần 49kg ma túy.

Trước đây, Cường từng sang Lào làm nghề buôn gỗ. Sau đó, người này móc nối với các đối tượng người Lào để mua ma túy đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 23/6/2023, Cường mua hơn 5kg ma túy từ một đối tượng người Lào rồi thuê người vận chuyển đi tiêu thụ. Khi đường dây bị phát hiện, Cường bỏ trốn vào TPHCM.

Dù không trực tiếp xuất hiện, Cường vẫn giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đàn em thân tín là Trịnh Quốc Đạt điều hành các giao dịch.

Ngày 5/7/2024, theo chỉ đạo của Cường, Đạt cùng đồng phạm mua 20 bánh heroin, có tổng khối lượng hơn 6,7kg; 5 gói ma túy đá, tổng khối lượng gần 5kg và 30 gói hồng phiến, tổng khối lượng hơn 600g. Khi Sầm Đức Tài đang vận chuyển số ma túy này, lực lượng công an bắt giữ.

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Bị cáo Nguyễn Văn Cường, tức Cường “liều” lĩnh án tại toà.

Sau vụ việc trên, Cường tiếp tục chỉ đạo thực hiện 4 vụ mua bán ma túy khác. Đến tháng 12/2024, Cường mua 5kg ma túy đá và 8 bánh heroin từ đối tượng người Lào, giao Cao Thị Minh vận chuyển. Minh sau đó bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Cường và các đồng phạm đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách quản lý của Nhà nước về chất ma túy.

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (Cường “liều”) tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Trịnh Quốc Đạt lĩnh án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trung, Sầm Đức Tài và Cao Thị Minh cùng lĩnh án chung thân. Nguyễn Văn Cường (Cường “tếu”) và Nguyễn Văn Hùng cùng nhận 20 năm tù; Nguyễn Đình Trọng nhận 16 năm tù.

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#ma túy #bắt giữ #tử hình #buôn bán #xuyên quốc gia #Nguyễn Văn Cường #Cường “liều”

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