Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Ngày 29/9, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có văn bản gửi công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD, yêu cầu gỡ bỏ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (mùa 1).

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin iQIYI International Singapore PTE. LTD đang phổ biến bộ phim trên nền tảng iQIYI và website iq.com tới người sử dụng tại Việt Nam.

Bộ phim có tổng cộng 14 tập. Tại thời điểm cơ quan quản lý kiểm tra, tập 14 đang được phổ biến tại Việt Nam và được iQIYI tự phân loại, hiển thị mức phân loại T18 (18+), tức dành cho người xem từ đủ 18 tuổi trở lên.

Phim có nhiều cảnh tình cảm giữa người đồng giới.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, rà soát của Cục Điện ảnh cho thấy phim chứa hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc với thời lượng kéo dài và xuất hiện liên tục.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh xác định phim thuộc mức phân loại C - phim không được phép phổ biến theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Cục Điện ảnh dẫn khoản 2, Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD thực hiện gỡ bỏ ngay bộ phim trên website và ứng dụng iQIYI.

Thời hạn thực hiện là 24 giờ kể từ 11h ngày 29/9. Sau khi gỡ phim, đơn vị phải có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi Cục Điện ảnh trước 12h ngày 30/9.

Playboyy là series phim của Thái Lan, do Cheewin Thanamin Wongskulphat đạo diễn, với dàn diễn viên trẻ gồm Jack Jaktrin Giacomo Piazza, Chat Wasutha Phromchainant, Kaowoat Supasin Singhaphan, Korn Palat Chayutnithiroj.

Nền tảng xếp tác phẩm vào nhóm phim khai thác chuyện tình cảm, tình yêu đồng giới nam và đồng giới nữ, đồng thời gắn nhãn nội dung dành cho khán giả trưởng thành.

Câu chuyện bắt đầu từ sự mất tích của Nant. Nont - người anh em song sinh của Nant - tìm đến điều tra và cùng Zouey, First lần theo những dấu vết liên quan. Quá trình này đưa các nhân vật vào mạng lưới những mối quan hệ phức tạp, trong đó tình dục là một trong những yếu tố được khai thác với mật độ dày đặc.

Tác phẩm đề cập trực diện nhiều vấn đề như ngành công nghiệp tình dục, nội dung khiêu dâm bất hợp pháp, mại dâm, ma túy và các mối quan hệ tình cảm trên mạng. Các tuyến nhân vật đồng thời được xây dựng xoay quanh quan hệ tình cảm và tình dục đan xen.