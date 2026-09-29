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Không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản quy phạm pháp luật

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phải tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Chiều 29/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

"3 trách nhiệm" và "3 kỷ luật"

Đánh giá khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 2 rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xem xét những dự án luật, nghị quyết có thể rút gọn được quy trình trong một kỳ họp, những nội dung phải thông qua trong nhiều kỳ họp.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: VGP)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách; chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ, làm chắc ngay từ đầu; xử lý công việc không để dồn vào cuối kỳ; phải coi thực thi là một phần của chất lượng lập pháp, ngay từ khâu chuẩn bị.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác phối hợp giữa hai Đảng ủy không chỉ là phối hợp hành chính mà còn về trách nhiệm chính trị.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị "3 trách nhiệm": Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình; các cơ quan của Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị "3 kỷ luật": Kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra Quốc hội thảo luận; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Chính phủ không còn văn bản nợ đọng

Tại hội nghị, Thủ tướng cho biết, thời gian qua, sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ tiếp tục đổi mới ngày càng thực chất và hiệu quả hơn ở cả ba mặt công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: VGP)

Chính phủ và Thủ tướng đã tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực; đến nay, không còn văn bản nợ đọng.

Thủ tướng nêu rõ, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng hạn, mà phải bảo đảm chất lượng cao nhất, chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được thông qua.

Tinh thần là chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu, xử lý dứt điểm từng vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau Kỳ họp triển khai được ngay.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành coi việc chuẩn bị cho Kỳ họp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đề cao trách nhiệm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; chỉ đạo chuẩn bị tài liệu, hồ sơ bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phải tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản quy phạm pháp luật.

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#Chính sách pháp luật #Lợi ích nhóm #Quy trình lập pháp #Chất lượng lập pháp #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Kỳ họp thứ 2 Quốc hội

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