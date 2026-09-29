Cà Mau: Bến xe ngập sâu, nhiều tuyến đường nội ô mênh mông nước

Với nhiều bác tài Grab, Ngày hội Tài xế Công nghệ không chỉ là một sự kiện thường niên. Qua từng năm, chương trình dần trở thành một “điểm hẹn” quen thuộc để gặp gỡ anh chị em, dành thời gian chăm sóc bản thân, tham gia những hoạt động ý nghĩa và nhìn lại hành trình đã đi qua.