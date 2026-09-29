Cà Mau: Bến xe ngập sâu, nhiều tuyến đường nội ô mênh mông nước

TPO - Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao khiến Bến xe khách lớn nhất tỉnh Cà Mau và một số tuyến đường trong nội ô ngập cục bộ. Nước tràn vào khu vực đón trả khách, quầy bán vé, nhiều phương tiện gặp sự cố, phải dẫn bộ qua những đoạn ngập sâu.
TPO - Dẫn trường hợp một bệnh nhi 6 tuổi mắc ung thư máu có người chị ruột 10 tuổi là nguồn hiến phù hợp, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét cho phép trẻ dưới 15 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho anh, chị, em ruột, với các điều kiện bảo vệ nghiêm ngặt.
TPO - Sau nhiệm kỳ tại Phái bộ UNISFA, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 trở về nước an toàn, khép lại hành trình xây dựng hạ tầng và hỗ trợ người dân ở Abyei.
TPO - Cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã lấy lời khai tài xế, tạm giữ phương tiện để điều tra vụ cổng làng đổ sập, đè trúng học sinh lớp 3 khiến em đứt lìa bàn tay.
TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.
TPO - Ngày 29/9, Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường trong 7 ngày nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc (từ ngày 1 - 7/10).
TPO - Hàng loạt cá chết dạt vào ven bờ hồ công viên Nghĩa Đô sáng 29/9, bốc mùi hôi thối và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.
TPO - Theo luật sư, nếu chỉ căn cứ vào tên gọi “con ghét bố mẹ” thì chưa thể khẳng định nhóm này có vi phạm pháp luật hay không mà phải căn cứ vào nội dung được đăng tải, chia sẻ và trao đổi trong nhóm.
TPO - Sau mưa lớn kéo dài, khu vực đồi Na Lo ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài hơn 1.000m, nhiều điểm sụt sâu khoảng 1,5m, đe dọa sự an toàn của hàng trăm người dân.
TPO - Tại hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức trao Bằng khen và Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn tặng nam sinh cứu hai em nhỏ khỏi bị đuối nước.
Với nhiều bác tài Grab, Ngày hội Tài xế Công nghệ không chỉ là một sự kiện thường niên. Qua từng năm, chương trình dần trở thành một “điểm hẹn” quen thuộc để gặp gỡ anh chị em, dành thời gian chăm sóc bản thân, tham gia những hoạt động ý nghĩa và nhìn lại hành trình đã đi qua.
TPO - Dự án tuyến tránh trung tâm Cao Bằng vừa xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, gây ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Trong sáng 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.
TPO - Các bác sĩ đã nối tạm bàn tay của bé trai vào mạch máu cẳng chân để duy trì sự sống, chờ phục hồi phần cẳng tay dập nát do sập cổng chào chiều 28/9.
Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
TPO - Những ngày cuối tháng 9, các thửa ruộng bậc thang ở xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) bước vào mùa lúa chín. Sắc vàng phủ kín những sườn núi, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và ghi hình.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giao Chi cục quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, UBND xã Sró và các cơ quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung bài viết của báo Tiền Phong: “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai”.