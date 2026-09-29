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Xã hội

Cà Mau: Bến xe ngập sâu, nhiều tuyến đường nội ô mênh mông nước

Tân Lộc

TPO - Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao khiến Bến xe khách lớn nhất tỉnh Cà Mau và một số tuyến đường trong nội ô ngập cục bộ. Nước tràn vào khu vực đón trả khách, quầy bán vé, nhiều phương tiện gặp sự cố, phải dẫn bộ qua những đoạn ngập sâu.

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Những ngày qua, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn Cà Mau xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Tại Bến xe khách Cà Mau﻿ (phường Tân Thành), có điểm ngập sâu hơn 0,5m.
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Nước tràn vào khu vực phòng chờ của Ban điều hành, các quầy bán vé và khu vực phương tiện ra vào bến, khiến hoạt động đón, trả khách gặp nhiều khó khăn.
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Tình trạng ngập cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp vận tải. Các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tục phải khắc phục sự cố tại hệ thống cửa lên xuống do nước dâng cao﻿ làm chập, hỏng hệ thống điện.
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Trước tình trạng ngập, Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau đã vận hành 2 máy bơm﻿ liên tục 24/24 giờ để tiêu thoát nước. Tuy nhiên, do triều cường tiếp tục dâng cao, lượng nước rút chậm, hệ thống thoát nước tại bến phải hoạt động hết công suất.
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Mưa lớn kéo dài trên diện rộng cũng khiến hàng loạt tuyến đường và khu dân cư nhiều phường vùng nội Cà Mau bị ngập sâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.
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Các tuyến đường trọng điểm khu vực trung tâm như Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Phan Ngọc Hiển,… đều xuất hiện nhiều điểm ngập sâu.
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Tại một số đoạn, nước dâng cao ngập hơn nửa bánh xe máy, tràn lên vỉa hè và tràn vào sân, nhà dân. Tình trạng này khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy, người dân di chuyển hết sức khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
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Ngoài các trục đường chính, nhiều hẻm nhỏ và khu dân cư nội thành cũng rơi vào cảnh ngập lụt. Ông Bùi Văn Hoai (ngụ phường Tân Thành) chia sẻ: “Tôi năm nay 57 tuổi và 22 năm sống ở trung tâm Cà Mau nhưng lần đầu tiên chứng kiến cảnh ngập khủng khiếp. Vỉa hè vừa mới nâng cấp lên cao nhưng vẫn bị nước ngập tràn vào nhà”.
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Ngay trước trụ sở các cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính, mực nước tràn ngập diện rộng, ảnh hưởng không nhỏ đến giao dịch hành chính và đi lại của cán bộ, công chức.
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Lực lượng Cảnh sát giao thông đã rất vất vả đội mưa điều tiết giao thông, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc.
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Theo dự báo của ngành Khí tượng thủy văn, Khu vực Cà Mau và Nam Bộ trong vài ngày tới có xu hướng giảm mưa ban ngày, nắng rải rác, tuy nhiên vẫn duy trì mưa rào và dông vào chiều tối, kết hợp với đợt triều cường đạt đỉnh gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp.

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#ngập lụt #Cà Mau #triều cường #giao thông #đời sống #bến xe #đường phố

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