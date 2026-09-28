Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu do triều cường

TPO - Triều cường đạt đỉnh chiều 28/9 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tại TPHCM và các tỉnh, thành miền Tây, triều cường đạt đỉnh từ ngày 28 đến 30/9 với các khung giờ từ 6-8h và 17-19h hàng ngày.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường này có khả năng đạt đỉnh trong các ngày 28-30/9, tức 18-20/8 âm lịch.
Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều được dự báo ở mức 1,6-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 5 cm. Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có khả năng đạt 1,75-1,85 m, cao hơn báo động 3 từ 15-25 cm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nếu mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông có thể xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.
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