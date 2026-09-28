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Nhịp sống phương Nam

Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu do triều cường

Nguyễn Tiến - Huế Xuân

TPO - Triều cường đạt đỉnh chiều 28/9 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, tại TPHCM và các tỉnh, thành miền Tây, triều cường đạt đỉnh từ ngày 28 đến 30/9 với các khung giờ từ 6-8h và 17-19h hàng ngày.

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Ghi nhận của phóng viên chiều 28/9, dù TPHCM không xuất hiện mưa, đoạn giao giữa đường Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt (phường Tân Mỹ, TPHCM) vẫn ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường.
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Nước ngập sâu khoảng nửa bánh xe máy, kéo dài chừng 200 m từ khu vực cầu Ông Đội đến đường Hoàng Quốc Việt. Theo người dân, nước bắt đầu dâng từ khoảng 16h và tiếp tục lên cao vào thời điểm cuối giờ chiều.
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Nhiều người đi xe máy phải chạy lên vỉa hè để tránh đoạn đường ngập. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này chậm hơn bình thường, một số xe phải giảm tốc độ để tránh nước tràn vào động cơ.
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Tình trạng ngập do triều cường cũng từng xuất hiện tại khu vực này trong những ngày trước.
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Đáng chú ý, khu vực trước cổng Trường THCS Phạm Hữu Lầu và Trường Mầm non Phú Mỹ bị ngập sâu vào giờ tan tầm.
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Học sinh, phụ huynh gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường ngập.
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Tại đường Phạm Hữu Lầu, đoạn giao với đường 15B, nước dâng cao khiến mặt đường bị ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông có thời điểm ùn ứ.
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Tại đường số 14, phường Tân Hưng, triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.
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Các phương tiện phải chạy chậm, tránh tạo sóng nước vào người đi đường, đồng thời hạn chế nguy cơ trượt ngã hoặc va vào những đoạn mặt đường có ổ gà.
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Khu vực đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước cũng bị triều cường bao phủ. Một số hộ gia đình bị nước tràn vào nhà, phải dùng bao cát để đắp đê ngăn nước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường này có khả năng đạt đỉnh trong các ngày 28-30/9, tức 18-20/8 âm lịch.

Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều được dự báo ở mức 1,6-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 5 cm. Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có khả năng đạt 1,75-1,85 m, cao hơn báo động 3 từ 15-25 cm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nếu mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông có thể xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.

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