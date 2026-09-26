‘Cháy hàng’ iPhone 18 Pro Max ở TPHCM

TPO - Giá cao vẫn không cản được sức mua iPhone 18 Pro Max của những “tín đồ nhà táo” tại TPHCM. Sau một tuần mở bán, phiên bản cao cấp này tiếp tục được săn đón, riêng màu Burgundy có thời điểm không đủ hàng giao khách.

Giá chát vẫn đắt hàng

Sau một tuần chính thức mở bán tại Việt Nam, sức nóng của iPhone 18 Pro Series vẫn chưa hạ nhiệt. Tại các hệ thống bán lẻ ở TPHCM, khách hàng tiếp tục đến nhận máy đã đặt trước, mua trực tiếp và trải nghiệm các phiên bản mới.

Thời điểm hiện tại, giá niêm yết chính thức của iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam bắt đầu từ 41,999 triệu đồng cho bản 256GB; trong khi các phiên bản 512GB, 1TB và 2TB có mức giá cao hơn đáng kể, lên tới 81 triệu đồng. Trên thị trường quốc tế, Apple cũng tăng giá khởi điểm của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thêm 100 USD so với dòng máy trước đó.

Khách hàng trải nghiệm dòng iPhone 18 mới ra mắt

Theo thông tin từ các nhà bán hàng, doanh số iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong những ngày đầu tăng hơn 30% so với thế hệ tiền nhiệm. Các chuỗi bán lẻ ủy quyền của Apple ghi nhận, hàng chục nghìn máy iPhone 18 Series được bàn giao đến tay người dùng Việt Nam.

Tại Di Động Việt, iPhone 18 Pro Max chiếm tới 88% tổng lượng đơn đặt trước, trong khi iPhone 18 Pro chiếm 12%. Riêng dòng Pro Max, bản 256GB được lựa chọn nhiều nhất, chiếm 76% tổng lượng đơn. Những con số này cho thấy nhóm máy cao cấp đang chiếm ưu thế trong mùa mở bán iPhone năm nay. Người mua không chỉ hướng tới mẫu máy mới mà còn ưu tiên những phiên bản có dung lượng lớn.

Giá iPhone 18 Pro Series đều cao hơn so với thế hệ tiền nhiệm

Anh Nguyễn Khang (ngụ phường Xuân Hòa) vừa được vợ tặng chiếc iPhone 18 Pro Max 1TB màu Burgundy với giá 61,49 triệu đồng. Anh cho biết chọn bản dung lượng lớn vì công việc cần lưu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh.

“Dù giá khá đắt nhưng tôi rất vui khi được sở hữu điện thoại iPhone 18 Series. Tôi chọn máy có dung lượng lớn để phù hợp với công việc cần lưu giữ nhiều file tài liệu, hình ảnh”, anh Khang nói.

Trong khi đó, bà Phương (ngụ phường Sài Gòn) đang nhờ người quen đặt 5 chiếc iPhone Duo với số tiền hơn nửa tỷ đồng để làm quà tặng đối tác lớn và người thân. Đây cũng là một trong những nhóm khách hàng đang chờ mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Màu nào “cháy hàng”?

Ngày 25/9, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt cho biết, đỏ burgundy đang là màu được lựa chọn nhiều nhất. Trong giai đoạn đặt trước, màu này chiếm 67% lựa chọn, xanh băng thanh khoảng 24%, phần còn lại là đen và bạc. Sau khi máy chính thức lên kệ, màu xanh băng thanh tiếp tục tăng mức độ quan tâm khi khách hàng có cơ hội trực tiếp cầm máy và so sánh các phiên bản.

iPhone 18 Pro Max Burgundy đang "cháy hàng"

Tại Minh Tuấn Mobile, iPhone 18 Pro Max Burgundy cũng tiếp tục được khách hàng hỏi mua nhiều. Đại diện hệ thống cho biết, lượng đặt mua phiên bản này vẫn ở mức cao, khiến nguồn hàng chưa đủ đáp ứng nhu cầu giao máy. Trong khi đó, iPhone 18 Pro hiện có sẵn ở các tùy chọn màu.

Nguồn cung vì thế trở thành một trong những điểm đáng chú ý của thị trường sau tuần đầu mở bán. Theo Di Động Việt, một số phiên bản có sức mua cao có thể biến động về lượng hàng tại từng thời điểm. Hệ thống đang điều phối và bổ sung hàng giữa các điểm bán để đáp ứng nhu cầu.

Nhà bán lẻ đua kéo khách

Khi sức mua vẫn cao, cuộc cạnh tranh trên thị trường không chỉ nằm ở nguồn hàng mà còn ở các chính sách hỗ trợ người mua.

Di Động Việt hiện đưa ra tổng ưu đãi cho iPhone 18 Pro Series lên đến 9,5 triệu đồng. Trong đó, khách tham gia chương trình Thu cũ - Đổi mới được trợ giá thêm đến 5,5 triệu đồng; các hình thức thanh toán có thể mang lại ưu đãi đến 4 triệu đồng, tùy chương trình và điều kiện áp dụng.

Nhà bán lẻ áp dụng nhiều chương trình ưu đãi kích cầu khiến iPhone càng thêm nóng

Các chương trình trả góp cũng được sử dụng để giảm áp lực chi phí ban đầu cho người mua. Chương trình Trả góp 30 áp dụng 0% lãi suất, 0 phí và 0 đồng trả trước. Với khách hàng mua theo hệ sinh thái Apple, nhà bán lẻ tiếp tục đưa ra ưu đãi khi mua kèm sản phẩm và phụ kiện.

TopZone (Thế Giới Di Động) cũng triển khai trả góp 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng với kỳ hạn đến 18 tháng, cùng chính sách thu cũ đổi mới. Một số chương trình thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử và mua phụ kiện kèm máy cũng được áp dụng để tăng thêm quyền lợi cho khách hàng.

Trong khi iPhone 18 Pro Max vẫn giữ sức mua cao, thị trường bắt đầu hướng sự chú ý sang iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên được các nhà bán lẻ lên kế hoạch mở đặt trước từ ngày 16/10 và bán ra từ ngày 23/10. Minh Tuấn Mobile cho biết, khách hàng đặt trước có thể nhận ưu đãi đến 3,1 triệu đồng và được hỗ trợ trả góp theo chương trình “3 không”, gồm không lãi suất, không phí phát sinh và không yêu cầu trả trước.

Sự xuất hiện của iPhone Duo đang tạo thêm một tâm điểm mới cho phân khúc điện thoại cao cấp, trong lúc iPhone 18 Pro Max vẫn tiếp tục giữ vị trí chủ lực về sức mua hiện nay.