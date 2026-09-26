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TPHCM kéo dài metro số 2 đến giáp Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - TPHCM thống nhất chủ trương kéo dài tuyến metro số 2 dọc quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh, đồng thời yêu cầu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10 và phấn đấu khởi công dự án trong quý IV/2026.

Ngày 25/9, Văn phòng UBND TPHCM thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp ngày 11/9, về tiến độ tuyến metro số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến số 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).

Theo đó, TPHCM thống nhất chủ trương kéo dài tuyến metro số 2 dọc quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh nhằm tăng cường kết nối liên vùng và đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.

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Quốc lộ 22 kết nối TPHCM với Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Dự án phải làm rõ các nội dung về kỹ thuật, tổng mức đầu tư, giải phóng mặt bằng, hiệu quả kinh tế - xã hội, phương án tài chính và kết nối với các dự án giao thông khác.

Về tổ chức không gian giao thông trên quốc lộ 22, TPHCM thống nhất định hướng bố trí tuyến đường sắt đô thị ở giữa, các tuyến đường bộ chạy song song hai bên. Các dự án đường sắt, đường bộ và hạ tầng liên quan phải được phối hợp ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế nhằm tránh chồng lấn, xung đột kỹ thuật và phát sinh chi phí.

Chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10 để cơ quan chức năng thẩm định, trình UBND TPHCM xem xét trong tháng 11.

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Phối cảnh metro số 2 nối dài đi trên cao dọc quốc lộ 22. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

TPHCM đặt mục tiêu tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các phần việc để khởi công dự án trong quý IV/2026.

Về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất về chủ trương đối với các vị trí dự kiến khai thác TOD do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất tại cuộc họp.

Đồng thời giao Công ty TNHH Viet Him Lam phối hợp với các sở ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát cụ thể về vị trí, ranh giới, quy mô, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, khả năng khai thác và hiệu quả đầu tư của từng khu vực.

Hoàn thiện phương án đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Rà soát, cập nhật các khu vực có tiềm năng phát triển TOD gắn với hệ thống đường sắt đô thị thành phố nói chung và các tuyến đường sắt đô thị dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030 nói riêng. Báo cáo, đề xuất UBND TPHCM phố trong tháng 9/2026.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM được quy hoạch dài hơn 1.000km. Hiện thành phố khai thác gần 20km tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), trong khi mục tiêu đến năm 2030 là khoảng 255km đường sắt đô thị.

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#Metro #Tây Ninh #TPHCM #Dự án giao thông #Metro số 2 #Quốc lộ 22 #Đầu tư

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