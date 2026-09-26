Biển người đổ về Tòa thánh Tây Ninh xem rồng nhang phun lửa

TPO - Hàng trăm nghìn người đổ về Tòa thánh Tây Ninh dự Hội Yến Diêu Trì Cung, mãn nhãn với màn rồng nhang dài 40m phun lửa.
TPO - TPHCM thống nhất chủ trương kéo dài tuyến metro số 2 dọc quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh, đồng thời yêu cầu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10 và phấn đấu khởi công dự án trong quý IV/2026.
TPO - Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ chiều 25/9 khiến nhiều tuyến đường phía Tây TPHCM ngập sâu khiến xe chết máy la liệt, kể cả ô tô. Nhiều người chật vật dắt xe, đẩy qua dòng nước.
TPO - Nút giao quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh tại khu vực huyện Bình Chánh cũ (TPHCM) đã hoàn thành nhưng chưa thể khai thác, khiến người dân phải đi vòng.
TPO - Trạm thu phí Lái Thiêu trên quốc lộ 13 sẽ không di dời như phương án được đề cập trước đó. Thay vào đó, công trình được cải tạo theo hướng tăng khả năng lưu thông qua khu vực.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến chân cầu Ba Son phía Thủ Thiêm (TPHCM) ngập cục bộ. Công nhân dầm mưa, huy động máy bơm hút nước, hạn chế ảnh hưởng giao thông.
TPO - Sau những trận mưa lớn, nhiều phường trung tâm TP.Đồng Nai tái ngập, gây ảnh hưởng lớn sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân.
TPO - Mưa lớn chiều 23/9 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai ngập sâu, người dân chật vật di chuyển, nhiều phương tiện bị ảnh hưởng.
TPO - HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương xây cầu Rạch Dơi gần 3.200 tỉ đồng, thay cầu yếu hiện hữu, tăng kết nối và giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam.
TPO - TPHCM tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay khi vùng xoáy thấp di chuyển vào đất liền Nam Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa còn kéo dài đến ngày 25/9, lượng mưa có nơi trên 150mm, nguy cơ ngập và dông lốc gia tăng.
TPO - Mưa lớn xảy ra vào chiều 22/9 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM ngập nước. Trên đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc), nước ngập kéo dài, người dân bì bõm lội qua nhiều đoạn bị ngập sâu.
TPO - Làn đường linh hoạt trên cầu Bình Lợi, nối phường Hiệp Bình và Bình Lợi Trung, vừa được TPHCM tổ chức lại giao thông nhằm tạo thuận lợi cho xe máy. Tuy nhiên, nhiều người đi xe máy vẫn chạy vào các làn đường dành riêng cho ôtô.
TPO - Cầu Phước Khánh - một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với những mét bê tông nhựa đầu tiên được thảm trên mặt cầu. Gói thầu dự kiến về đích cuối tháng 9.
TPO - Nam Bộ và TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong những ngày tới. Đợt mưa được dự báo kéo dài đến hết ngày 24/9.
TPO - Tại khu vực phía Đông TPHCM, cơn mưa với lưu lượng lớn nhanh chóng gây ngập một số tuyến đường như Hoàng Hữu Nam, Lê Văn Việt... khiến người dân khổ sở để về nhà.
TPO - Từ vùng đất sình lầy, lau sậy cao quá đầu người, thường xuyên ngập sâu mỗi khi triều cường, khu vực đường Phú Định, đoạn qua cống ngăn triều Phú Định (TP. HCM) đang 'lột xác' cùng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn hoàn thiện.
TPO - Rời không gian cà phê để lắng nghe, đối thoại, lãnh đạo phường trực tiếp khảo sát khu vực người dân đề cập trong kiến nghị để kịp thời chỉ đạo giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khu phố.