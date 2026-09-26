Biển người đổ về Tòa thánh Tây Ninh xem rồng nhang phun lửa

TPO - Cầu Phước Khánh - một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với những mét bê tông nhựa đầu tiên được thảm trên mặt cầu. Gói thầu dự kiến về đích cuối tháng 9.