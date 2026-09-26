Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Biển người đổ về Tòa thánh Tây Ninh xem rồng nhang phun lửa

Nguyễn Tiến

TPO - Hàng trăm nghìn người đổ về Tòa thánh Tây Ninh dự Hội Yến Diêu Trì Cung, mãn nhãn với màn rồng nhang dài 40m phun lửa.

tp-c_1790387612876-4057168094464039289-4057168094464039289-ed570bf14729bd8026073284f9a6f7f4.jpg
Tối 25/9, hàng trăm nghìn tín đồ, người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đổ về nội ô Tòa thánh Tây Ninh (phường Long Hoa) dự đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Châu Tâm
tp-c_1790387612912-4057168094464039289-4057168094464039289-e3a0761e9858e6f812cb8019c12178df.jpg
Biển người kín các tuyến đường trong nội ô Tòa thánh Tây Ninh trước giờ diễn ra các nghi thức đại lễ. Ảnh: Châu Tâm
tp-c_1790387612870-4057168094464039289-4057168094464039289-af009cf53264e9b88b389cb89ea92b44.jpg
Đoàn xe rước Thánh Mẫu Diêu Trì di chuyển qua khu vực phía trước Tòa thánh, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Ảnh: Châu Tâm
tp-c_1790387612893-4057168094464039289-4057168094464039289-72b42f7f870e5fe3cc1b54f64404d285.jpg
Hàng nghìn tín đồ đứng dọc hai bên đường chiêm bái và theo dõi đoàn xe rước Thánh Mẫu Diêu Trì. Ảnh: Châu Tâm
tp-c_tam-2367.jpg
Hai rồng nhang dài khoảng 40m phun lửa trong đêm rằm tháng Tám, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Ảnh: Ngân Tâm
tp-c_1790386430380-5018715155570216850-5018715155570216850-05cc52c532f100aa4a024dd3892fbfad.jpg
Khoảng 50 người phối hợp điều khiển mỗi con rồng nhang trong màn trình diễn tại đại lễ. Ảnh: Ngân Tâm
tp-c_1790386415642-5018715155570216850-5018715155570216850-80639df5f71bad37c91c5e3181a9b440.jpg
tp-c_1790386435588-5018715155570216850-5018715155570216850-7cd7d8daf97960a2eaf7afbbc1765c67.jpg
tp-c_1790386441329-5018715155570216850-5018715155570216850-10af058b530cd883227ef36870839a2d.jpg
Cùng với rồng nhang, chương trình có các tiết mục múa lân, múa Quy và Phụng - hai linh vật trong tứ linh. Màn biểu diễn hóa thân thành chim phượng hoàng trên giày trượt patin cũng thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Ngân Tâm
tp-c_1790387612920-4057168094464039289-4057168094464039289-cb22ac00435ec9d406b4758a5c07c2a4.jpg
Hàng trăm tín đồ đạo Cao Đài đi bên cạnh và theo sau đoàn xe rước Thánh Mẫu Diêu Trì. Ảnh: Châu Tâm
tp-c_1790386412516-5018715155570216850-5018715155570216850-a73611e753a3be87e9e3712bb26b3da7.jpg
Dịp rằm tháng Tám, Thúy cùng người thân đến Tòa thánh Tây Ninh để khấn nguyện và xem đại lễ. "Năm nay thời tiết không mưa, em cùng người thân và mọi người xem đại lễ trọn vẹn. Đại lễ diễn ra trang nghiêm và ấm cúng", Vân chia sẻ. Ảnh: Ngân Tâm
tp-c_1790387604925-4057168094464039289-4057168094464039289-d34b2a1c7a2083af05cbb9a6e0e9fe65.jpg
Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung lần thứ 101 diễn ra trong thời điểm thời tiết có mưa, nhưng từ chiều 25/9, dòng người vẫn mang áo mưa đổ về Tòa thánh Tây Ninh (phường Long Hoa). Nhiều người từ các địa phương xa đến căng lều bạt, trải chiếu qua đêm trong khuôn viên Tòa thánh để chờ dự đại lễ. Ảnh: Châu Tâm
tp-c_1790387604933-4057168094464039289-4057168094464039289-9c2aff7b0fcc8a653c2f45722a93e379.jpg
Đạo Cao Đài được thành lập năm 1926, lấy sự thương yêu làm nền tảng, nhân nghĩa làm phương châm hành đạo và phụng sự chúng sinh. Tôn giáo này hiện có khoảng 2,4 triệu tín đồ, hoạt động tại 35 tỉnh, thành phố. Hội Yến Diêu Trì Cung và đại lễ vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 và 9 tháng Giêng là hai lễ lớn trong năm của đạo Cao Đài, thu hút đông đảo tín đồ và khách thập phương về Tòa thánh Tây Ninh. Ảnh: Châu Tâm

Xem thêm

#Tòa thánh Tây Ninh #Hội Yến Diêu Trì Cung #đạo cao đài #lễ hội #rồng nhang #đại lễ #tín đồ #đạo cao đài #tây ninh

Cùng chuyên mục

TPHCM kéo dài metro số 2 đến giáp Tây Ninh

TPHCM kéo dài metro số 2 đến giáp Tây Ninh

TPO - TPHCM thống nhất chủ trương kéo dài tuyến metro số 2 dọc quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh, đồng thời yêu cầu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10 và phấn đấu khởi công dự án trong quý IV/2026.

Đường ngập sâu ở TPHCM sau mưa lớn

Đường ngập sâu ở TPHCM sau mưa lớn

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ chiều 25/9 khiến nhiều tuyến đường phía Tây TPHCM ngập sâu khiến xe chết máy la liệt, kể cả ô tô. Nhiều người chật vật dắt xe, đẩy qua dòng nước.

Cầu dây văng thuộc top cao nhất Việt Nam băng băng về đích

Cầu dây văng thuộc top cao nhất Việt Nam băng băng về đích

TPO - Cầu Phước Khánh - một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với những mét bê tông nhựa đầu tiên được thảm trên mặt cầu. Gói thầu dự kiến về đích cuối tháng 9.

Triều cường lên cao, TPHCM đề phòng ngập khi mưa lớn

TPHCM mưa lớn đến bao giờ?

TPO - Nam Bộ và TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong những ngày tới. Đợt mưa được dự báo kéo dài đến hết ngày 24/9.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe